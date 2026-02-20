Roblox線上遊戲涉不當內容 未能保護兒童 洛杉磯縣府提告

洛杉磯指控Roblox未能保護兒童免受掠奪者侵害。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，洛杉磯 縣政府19日宣布，已對知名線上遊戲平台Roblox提起訴訟，指控該公司未能有效保護兒童免受不當內容與兒童性掠奪者的侵害。對此，Roblox公司予以否認。

訴狀指出，Roblox涉嫌從事不公平且具欺騙性的商業行為。由於監管工具薄弱且年齡驗證機制長期失效，導致兒童反覆暴露於色情內容、誘拐及剝削風險之中。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲 （Hilda L. Solis）表示：「Roblox有責任確保孩童安全，但它卻放任平台成為兒童遭受誘拐與剝削的場所。洛杉磯市正採取行動追究該公司的責任，並要求建立實質的安全防護網。」

截至2025年底，Roblox報告的日活躍用戶數約為1.51億。該公司將其「終極虛擬宇宙」主要推銷給兒童，允許他們玩遊戲、創作內容，並透過文字和語音聊天與他人互動。洛杉磯縣主張，這家於2021年上市的公司「將利潤置於安全之上」。

洛杉磯縣法律顧問哈里森（Dawyn R. Harrison）直言：「這並非微小的安全疏失。這家公司等於是提供了強大工具，讓戀童癖者得以獵捕天真且毫無戒心的孩子。從誘拐、剝削到實質傷害，造成的創傷是駭人的。這種情況必須停止。」

根據洛杉磯縣府提供的數，據超過40%的Roblox用戶未滿13歲，全美9至12歲的兒童中，近75%定期使用該平台。

該訴訟尋求法院核發禁制令、要求改善現狀，並針對每項違規行為處以最高每日2500美元的民事罰鍰。Roblox反駁了這些指控，並表示將「強力」為自己辯護。

該公司向KTLA 5電視台表示：「Roblox的核心架構即包含安全機制，我們每天都在持續進化並加強防護。我們會對任何違反安全準則的人採取迅速行動，並與執法部門密切合作以支援調查，協助追究不法分子的責任。」

公司強調，平台擁有先進的防護措施來監測有害內容與通訊。例如，用戶無法透過聊天室發送或接收圖像。Roblox同時鼓勵擔憂的家長訪問其官方「安全門戶」網站。

該公司補充道：「保護孩童的工作沒有終點。雖然沒有任何系統是完美的，但我們對安全的承諾永無止盡」。