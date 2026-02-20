世華橙縣分會第2屆會長交接 張淑華交棒林瑩姿

晚宴現場出席踴躍，世華橙縣分會成員與多位來自南加州各界人士共襄盛舉，展現社團凝聚力與活力。（記者張庭瑜╱攝影）

世界華人工商婦女企管協會橙縣 分會日前舉行第二屆會長暨理監事交接晚宴，由林瑩姿接任創會會長張淑華。林瑩姿表示，未來將持續推動分會向北加州 、全美甚至海外拓展，期盼凝聚更多姊妹力量，傳遞世華「傳承、傳愛、傳價值」的核心理念。活動現場政要僑領出席踴躍，內容包括致詞、表演與抽獎等，氣氛熱烈。

晚宴由舉旗儀式與舞獅、大鼓表演揭開序幕，並安排三輪抽獎活動、會員歌舞表演及貴賓致詞。席間播放世華形象影片，隨後由張淑華、林瑩姿與世華總會第一副總會長陳玲華先後致詞。張淑華回顧任內兩年半間，與團隊合辦座談、公益與跨分會交流活動，表示雖任務繁重，但從姊妹間獲得支持與成長，感受深刻。她表示，卸任後將擔任監事長，未來將持續提供經驗與建議，協助分會穩健運作。

林瑩姿則指出，擔任第二屆會長是項重要責任，期盼從分會自身做起，拓展影響力，吸引更多姊妹加入，將愛與價值帶向更廣領域。駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀代表僑務委員會委員長徐佳青，致詞並頒發感謝狀與賀狀。他表示，世華橙縣分會在創會會長張淑華的帶領下，奠定穩固基礎，發展迅速，展現女性領導力與溫度，提升台灣國際形象。他期許新會長持續擴展會務，推動事業與公益並進。