我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

世華橙縣分會第2屆會長交接 張淑華交棒林瑩姿

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
晚宴現場出席踴躍，世華橙縣分會成員與多位來自南加州各界人士共襄盛舉，展現社團凝聚力與活力。（記者張庭瑜╱攝影）
晚宴現場出席踴躍，世華橙縣分會成員與多位來自南加州各界人士共襄盛舉，展現社團凝聚力與活力。（記者張庭瑜╱攝影）

世界華人工商婦女企管協會橙縣分會日前舉行第二屆會長暨理監事交接晚宴，由林瑩姿接任創會會長張淑華。林瑩姿表示，未來將持續推動分會向北加州、全美甚至海外拓展，期盼凝聚更多姊妹力量，傳遞世華「傳承、傳愛、傳價值」的核心理念。活動現場政要僑領出席踴躍，內容包括致詞、表演與抽獎等，氣氛熱烈。

晚宴由舉旗儀式與舞獅、大鼓表演揭開序幕，並安排三輪抽獎活動、會員歌舞表演及貴賓致詞。席間播放世華形象影片，隨後由張淑華、林瑩姿與世華總會第一副總會長陳玲華先後致詞。張淑華回顧任內兩年半間，與團隊合辦座談、公益與跨分會交流活動，表示雖任務繁重，但從姊妹間獲得支持與成長，感受深刻。她表示，卸任後將擔任監事長，未來將持續提供經驗與建議，協助分會穩健運作。

林瑩姿則指出，擔任第二屆會長是項重要責任，期盼從分會自身做起，拓展影響力，吸引更多姊妹加入，將愛與價值帶向更廣領域。駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀代表僑務委員會委員長徐佳青，致詞並頒發感謝狀與賀狀。他表示，世華橙縣分會在創會會長張淑華的帶領下，奠定穩固基礎，發展迅速，展現女性領導力與溫度，提升台灣國際形象。他期許新會長持續擴展會務，推動事業與公益並進。

到場貴賓包括加州州眾議員陳立德、核桃市副市長伍立倫、爾灣市市議員劉令淳等，皆發表賀詞並頒發賀狀。

橙縣文教中心主任蕭蓓如（左）與爾灣市議員劉令淳出席世華橙縣分會會長交接晚宴。（記...
橙縣文教中心主任蕭蓓如（左）與爾灣市議員劉令淳出席世華橙縣分會會長交接晚宴。（記者張庭瑜╱攝影）
新任會長林瑩姿於會場背景板前，表示將延續分會宗旨，拓展會務至更多地區與國際舞台。...
新任會長林瑩姿於會場背景板前，表示將延續分會宗旨，拓展會務至更多地區與國際舞台。（記者張庭瑜╱攝影）
加州州眾議員陳立德（左一）頒發褒揚狀予世華橙縣分會會長林瑩姿（左二）、創會會長張...
加州州眾議員陳立德（左一）頒發褒揚狀予世華橙縣分會會長林瑩姿（左二）、創會會長張淑華（中）、分會幹部與成員，表揚對社區的貢獻與服務。（記者張庭瑜╱攝影）
核桃市副市長伍立倫（左一）頒發表揚狀予張淑華（左二）、林瑩姿（左三）及分會成員，...
核桃市副市長伍立倫（左一）頒發表揚狀予張淑華（左二）、林瑩姿（左三）及分會成員，肯定其公共參與及專業表現。（記者張庭瑜╱攝影）
中華民國駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（中）代表僑委會頒發感謝狀與當選賀狀...
中華民國駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（中）代表僑委會頒發感謝狀與當選賀狀，予創會會長張淑華（左）、新任會長林瑩姿（右）。（記者張庭瑜╱攝影）
創會會長張淑華（左）與新任會長林瑩姿於交接儀式後握手，象徵世華橙縣分會正式邁入新...
創會會長張淑華（左）與新任會長林瑩姿於交接儀式後握手，象徵世華橙縣分會正式邁入新階段。（記者張庭瑜╱攝影）

世報陪您半世紀

加州 橙縣 眾議員

上一則

降息觀望中 30年房貸利率持穩6%

下一則

藉「搭便車」搭訕少女性侵 橙縣男逃亡國外落網 引渡回美

延伸閱讀

遇災撤離難？安那罕447戶住宅案引反彈

遇災撤離難？安那罕447戶住宅案引反彈
徐佳青出席華府世華婦女會 慶農曆新年

徐佳青出席華府世華婦女會 慶農曆新年
夏威夷世華工商婦女會 新春聯歡熱鬧

夏威夷世華工商婦女會 新春聯歡熱鬧
「分散注意力式」竊盜 男撿ATM旁紙幣 提款卡被調包

「分散注意力式」竊盜 男撿ATM旁紙幣 提款卡被調包
華企捐空淨機 守護橙縣警消健康

華企捐空淨機 守護橙縣警消健康
ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕