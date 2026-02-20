內陸台美商會拜訪聯邦議員

聖伯納迪諾台美商會拜會聯邦國會眾議員阿奎拉（Pete Aguilar）辦公室。（楊怡文提供）

南加 內陸「聖伯納迪諾台美商會」近日拜會聯邦眾議員阿奎拉（Pete Aguilar）辦公室，雙方就地區投資環境、產業發展契機，以及台美雙邊經貿與供應鏈 合作等議題深入交流。

據聖伯納迪諾台美商會資訊，商會代表介紹台美企業於製造、科技產業、物流供應鏈及中小企業發展等領域的合作成果，並分享台灣企業對南加州 市場的高度關注與長期布局規畫。雙方亦針對如何強化地區招商優勢、吸引台灣企業投資設廠，以及協助本地企業拓展亞洲市場等方向進行具體討論。

商會指出，聖伯納汀諾縣具備完善交通網絡與區域物流樞紐優勢，是南加州重要的產業發展核心。未來在綠能科技、智慧製造及全球供應鏈重組趨勢下，可望成為台美企業合作的重要戰略據點。商會並表示，期盼透過持續政策對話與公私部門協力合作，打造更具競爭力與友善度的投資環境，促進雙邊企業長期穩定發展。

阿奎拉辦公室代表對商會長期推動台美經貿交流的努力表示肯定，並指出強化國際夥伴關係與促進區域經濟成長，是國會持續關注的重要方向。雙方一致認為，透過常態性溝通與實質合作，將有助提升地方經濟動能及商業連結。

聖伯納迪諾台美商會表示，此次拜會不僅增進雙方互信與了解，更為未來投資合作奠定穩固基礎。此次活動參與者包括聖伯納迪諾台美商會會長楊怡文、亞美會計研究發展基金會會長葉俊麟及其他商會理事等。