華人冒雨上頭香 蒙市2道場捐善款

蒙特利公園市的兩座道場——般若修德善堂與赤松黃大仙祖宮——在16日除夕夜舉行迎新禮儀，眾地方官員和僑領到場致意。（記者劉子為╱攝影）

農曆除夕夜，南加州 多個華人 社區依循傳統，湧向廟宇上「頭柱香」，為新年祈福。蒙特利公園市 的兩座道場——般若修德善堂與赤松黃大仙祖宮——在16日夜舉行迎新禮儀，並向三家非營利機構捐款，眾地方官員和僑領到場，場面莊重而熱鬧。

除夕白天風雨交加，傍晚仍間歇有雨，信眾不畏寒意，晚餐過後陸續前往道場上香祈福。當晚前來上香者以華人為主，涵蓋不同年齡層，有長者攜家帶眷，也有不少青年、學生面孔，眾人依循傳統儀式，點香、叩拜、祈願。

隨著人潮湧現，蒙市警方派出警車在路中央維持交通，確保往來順暢與民眾安全。鑼鼓聲中，醒獅團登場演出「祥獅賀歲」，為新歲揭開序幕。除華人信眾外，現場也可見部分非華裔面孔，有西裔與白人民眾駐足圍觀，對舞獅表演展現濃厚興趣，不時舉起手機拍攝，並在獅子翻騰跳躍時報以掌聲與喝采。

當晚出席人士包括加州眾議員方樹強、蒙市市長楊安立、市議員吳紹榮及多名前市長與僑團代表，共同向社區民眾拜年並見證善款捐贈儀式。

兩道場透過黃大仙慈善基金會，分別向慈濟美國、蒙市圖書館基金會及「MERCI」各捐2000美元，合計6000美元。主辦方表示，希望善款為社區不同領域的服務注入資源，也期盼拋磚引玉，帶動更多善信與僑界人士共襄善舉。

方樹強表示，感謝兩道場多年來結合宗教信仰與公益行動，持續回饋社區。他向現場民眾送新春祝福，並向兩道場頒發表揚狀，肯定其長期服務社區的貢獻。