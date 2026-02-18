開年祈福 千人湧入西來寺

聖蓋博市議員吳程遠帶著一家到西來寺祈福過年。（吳程遠提供）

農曆新年期間，南加州 民眾延續傳統習俗，紛紛前往寺廟祈福迎新。位於洛杉磯 哈岡的佛光山西來寺大年初一舉辦開年祈福活動，吸引上千民眾與社區人士參與，現場氣氛熱鬧且秩序井然，展現宗教文化在多元族群社區中的凝聚力。

今年開年活動吸引多位政界人士到場祝賀，包括加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna）及聖蓋博 市議員吳程遠等。

吳程遠表示，他畢業於佛光山普門中學，與佛光山淵源深厚，過去30多年來，每逢農曆新年幾乎都會與家人一同前往西來寺參加開年活動。他指出，當天前往寺院途中便可感受到節慶熱潮，上山道路出現車潮，入寺後更是人潮湧現。許多民眾除觀賞舞龍舞獅等表演外，更多是為祈福參拜而來。寺方也特別規畫清楚參拜動線，引導信眾依序至香爐祈福，使不同族裔與文化背景的民眾皆能順利參與宗教儀式。

他認為，該活動不僅吸引華人社區參與，也常見不同族裔民眾共襄盛舉，顯示佛光山長年在促進文化交流與宗教融合方面扮演重要角色。此外，寺院停車場周邊設置多個素食小吃攤位，為現場增添濃厚年節氣氛。吳程遠指出，前往寺廟參拜主要是為祈求平安與心靈慰藉，已成為他多年來固定的新年習慣。

值得一提的是，活動當天原本氣象預報顯示可能降大雨，但典禮仍準時舉行，過程中不僅未見雨勢，甚至出現陽光，讓不少參與民眾認為象徵新的一年帶來好運與希望。