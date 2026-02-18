我的頻道

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

議員提案授社大生更多學位 教育界反對

編譯組／綜合報導
加州議員提案授予社區大學學生更多學士學位，加大和州大喊且慢。(圖取自Southwestern College臉書)
在過去兩年，州長紐森否決三項允許社區大學授予學生更多學士學位的提案。但立法人士並未退縮，現在又提出第四項內容幾乎相同的法案，加州大學、 加州州立大學及教育界領袖則持反對意見。

Calmatters報導，新提案為第664號眾議會法案，已於1月26日獲州眾議會通過，通過立法程序的首次考驗，但可能再次引發州議員與州長之間另一次意見相左。

儘管紐森支持學生獲得更多學士學位，但他曾多次表示，反對在社區大學增設任何超出他與議員於2021年共同批准的一項法律，即社區大學每年最多可開設30個學士學位課程，前提是不得與加大和加州大的學士學位課程重複。此後，社區大學和州大在重複學位議題產生分歧，導致十多個社區學院的學士學位課程、因州大反對而停擺。

法案支持人士指出，學生不應被迫前往離家數十甚至數百英里的大學就讀，因為數英里外的社區大學、就能為當地雇主員工提供學士學位。

2016年至2022年擔任加州社學大學總校長歐克立(Eloy Ortiz Oakley)表示，他從一開始就反對社區大學授予學士學位，這是個錯誤。他認為，更好的解決方案是將招生不足的加州大分校教授、派往那些希望授予學士學位的社區大學。

增設更多學士學位課程、也代表需聘請更多全職教師和行政人員。在州府面臨數十億美元財政赤字期間，這種做法會增加公立高等教育成本。歐克立指出，創設新學士學位課程通常需要二至三年才能向學生開放。若現在就有市場需求，大學就應透過合併教職員方式來合作。

加州大學 紐森

紐森提拔 金山副市府律師拉德斯任阿縣高院法官

遠距辦公vs.返辦公室 州議會槓上紐森

加州第一夫人西貝爾 轟矽谷科技巨頭右傾「非常危險」

高鐵穿過如「滅鎮」 沙夫特居民怒吼

新書披露親身經歷 罹癌母安樂死 加州州長紐森在側：痛苦回憶

罹癌母安樂死時紐森在側 新書披露痛苦回憶：我曾恨她

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

