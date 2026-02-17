台灣書院巡迴講座 聚焦戰爭記憶

系列巡迴講座首先由2024年第61屆金馬獎最佳紀錄片「由島至島」導演廖克發（見圖）打頭陣，以「戰爭記憶的歷史重構」為題。（駐洛杉磯台灣書院）

駐洛杉磯台灣書院與南加州多所大學合作，將在2月至4月舉辦三檔系列巡迴講座，透過學術與影像交流推廣台灣前沿藝文作品，深化國際文化合作與學術對話。

本次巡迴與洛杉磯加大 （UCLA）、聖地牙哥 加大（UCSD）、聖塔芭芭拉加大（UCSB）、爾灣加大 （UCI）及查普曼大學（Champman University）等設有台灣或亞太研究機構的院校合作，邀請學界與文化界潛在合作夥伴參與，共同探索台灣文化在國際社群的落地模式。

系列巡迴講座首先由2024年第61屆金馬獎最佳紀錄片「由島至島」導演廖克發打頭陣，以「戰爭記憶的歷史重構」為題，於2月18日至21日赴洛杉磯加大、聖地牙哥加大、爾灣加大放映作品，並向相關領域專家學者分享作品產製過程及歷史教育意義。2月21日爾灣加大場次更列入「全球亞洲2026年會（Global Asias 2026）」官方行程，彰顯作品在東亞近現代史與公共歷史研究的重要價值。

廖克發長期創作紀錄片與劇情片，關注馬來西亞華人歷史，現任國立台灣藝術大學電影學系教師。「由島至島」以二戰台籍日本兵為主題，透過跨世代對話、家書與影像，呈現日治時期士兵、醫療人員及東南亞台灣移民的生活經歷，探討戰爭下多重身分與歷史記憶的複雜性。