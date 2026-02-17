冬季風暴席捲加州 雖有災情卻屬喜雨

一棵大樹倒在高速公路上，將南向車道交通全部阻斷。 (取材自聖塔芭芭拉縣消防局)

一場強勁的冬季風暴16日席捲了從灣區 到聖地牙哥的大片加州 地區，帶來了危險的雷暴、大風和山區的大雪，而且雨雪會持續數日。

SFGATE報導，洛杉磯縣數百萬居民收到閃洪警告（flash flood warnings）；由於可能發生泥石流，一些去年遭受毀滅性野火襲擊的地區的人們在17日之前都處於疏散警告之下。

因這場暴風雪 的肆虐，從蘇諾瑪縣到內華達山脈的公路交通都受到嚴重影響。加州交通廳指出，由於車輛打滑和碰撞事故，內華達州州界附近的80號州際公路雙向交通一度中斷。在聖塔芭芭拉縣，一棵大樹倒在101號高速公路上，導致南向車道一度封閉。

預報員表示，在暴風雪於18日結束之前，內華達山脈西坡、沙斯達縣北部（包括5號州際公路部分路段）以及加州海岸山脈部分地區可能會出現共達8呎的降雪，大雪、強風和低能見度也可能使出行條件變得危險甚至幾乎不可能。

加州緊急服務辦公室表示，已將消防救援人員和資源部署到最易受洪水、泥石流和山崩影響的地區。在南加州，六旗魔術山遊樂園周一關閉，諾氏百樂坊遊樂園也提前關門。但當地滑雪場卻對這場冬季風暴表示歡迎，因為他們已經盼望降雪數周了。

周一是加州未來幾天暴風雨天氣的第一天。國家氣象局蒙特瑞氣象站報告，舊金山沿海地區的洪水預警將持續到周二下午，周二將有陣雨，並可能伴隨冰雹，而附近山區預計將迎來降雪。

這場暴風雪正值美國西部大部分地區遭遇降雪稀少之際，科學家測得的積雪覆蓋面積和深度均處於數十年來的最低水準。1月大多數州的降水量只有平均降水量的一半或更少，不過由於12月的強降雨，加州的情況比其他州要好一些。