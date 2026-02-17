加州8大退休勝地 從經濟實惠的中谷城市到迷人海岸線

羅斯維爾是加州最佳退休城市。（Roseville市府網頁）

Travel+ Leisure報導，加州 迷人的海灘、壯麗的山脈、廣袤的沙漠與葡萄園，每年吸引數億遊客到訪，也讓許多人夢想在此度過「黃金歲月」。儘管加州以高房價與高生活成本著稱，但透過深入研究與預算規畫，退休人士仍能在這片陽光大地上找到理想的落腳點。

根據美國普查局數據，加州約3943萬人口中，65 歲以上居民占了16.5%。

財政方面，加州雖不對社會安全金（Social Security）收入課稅，但會對收入、退休金 與資本利得徵收州所得稅。以下結合房地產專家建議與各項宜居指標，評選出加州8大最適合退休的城市：

1. 羅斯維爾（Roseville）

位於沙加緬度東北約17英里。此地在「退休生活」（Retirement Living）評比中名列榜首，房屋中位價約63.5萬美元。

擁有Sutter與Kaiser等優質醫療體系，且設有如Sun City等度假村式的55歲以上退休社區。四季分明，擁有歷史悠久的老城區、眾多公園與單車道。

2. 費爾菲爾德（Fairfield）

坐落在舊金山 與沙加緬度之間，環境涵蓋農田與丘陵。房屋中位價約62.4萬美元，約為灣區其他地區的一半。

鄰近世界聞名的納帕谷（Napa Valley），氣候溫和。擁有大衛格蘭特醫療中心，是退伍軍人熱門的退休選址（當地設有空軍基地）。

3. 洋邊市（Oceanside）

位於聖地牙哥北部，房屋中位價約85萬美元。與鄰近的海濱城市相比，其房價與交通壓力相對較小。

高度的步行便利性，20%的居民為65歲以上，退休社群文化成熟。擁有釣魚碼頭、衝浪博物館，距離樂高樂園與聖地牙哥動物園極近，方便孫輩造訪。

4. 巴沙迪那（Pasadena）

以元旦玫瑰遊行聞名，位於洛杉磯東北部。房屋中位價約104.5萬美元。

充滿文化底蘊，擁有諾頓西蒙博物館與亨廷頓圖書館。步行機能極佳，老城區充滿精品店、咖啡館與歷史建築，適合喜愛都會文化生活的人士。

5. 莫德斯度（Modesto）

位於加州中央谷地，是名單中最實惠的選擇，房屋中位價約45.7萬美元。

農業核心區，二、三月間盛開的杏花林極為壯觀。生活步調具小鎮風格，設有加洛藝術中心，對於依靠固定收入生活的退休族極具吸引力。

6. 列治文（Richmond）

位於舊金山灣區東北部，擁有長達32英里的海岸線。房屋中位價約56.9萬美元。

交通便利，兼具海岸微風與歷史中心的小鎮氛圍。設有凱撒醫療中心，提供便捷的單車徑與馬頭公園設施。

7. 瓦卡維爾（Vacaville）

位於舊金山與沙加緬度之間，地理位置優越。房屋中位價約60.5萬美元。

「兩小時生活圈」可達海灘或雪場。擁有成熟的退休社區Leisure Town，提供豐富的課程與較低的管理費。典型的加州小鎮風情，社區活動密集，醫療資源充足。

8. 印地安井（Indian Wells）

位於科切拉谷（Coachella Valley），是名單中最奢華的選擇，房屋中位價高達149萬美元。

專為追求頂級生活與運動（如高爾夫、網球）的人士設計。擁有世界級的網球場與沙漠景觀，陽光終年普照，適合喜愛高端度假村生活風格的退休人士。