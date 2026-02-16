加州很浪費 每年丟棄近億元衣物 亟需方便回收的法規

我的頻道

編譯組／綜合報導
加州一年棄置到垃圾堆填區的紡織品約達120萬噸，加州人每年棄置的紡織物總值高達9900萬美元。（取自USAgain臉書）
美國國家標準與技術研究院（NIST）的報告顯示，全美有85%的衣物最終被丟進垃圾桶。加州資源回收與再生部（CalRecycle）的數據則可見，該州光於2021年棄置到垃圾堆填區的紡織物就約有120萬噸，相當於全州堆填廢物總量的3%。一家衣物收集公司發出的最新報告更指出，加州人每年棄置的紡織物總值高達9900萬美元。

這導致加州州長紐森於2024年9月簽署「負責任紡織物再生法案」（ Responsible Textile Recovery Act，簡稱SB 707法案），把生產者責任制延伸至衣物製造商，令其出資成立基金，以支持修補、重用和循環再生衣物，並於2026年設定了新的計畫內容，包括選定一家加州生產者責任組織，以及要求製造商註冊。

但法例實行起來面對很多問題。衣物收集公司USAgain公司指出，地方市政法規是擴大回收能力的最大障礙，主要回收點不足及行政收費高昂。

USAgain公司還發表最新報告，指出加州人每年棄置的紡織物總值達近9900萬美元，這些紡織物本可有更好的其他用途。不單如此，報告還指重用衣物有助加州增加1萬個就業崗位。

報告根據USAgain公司對大約5家使用燃氣的工廠碳排放量比較之後，進行估計：更高的衣物回收重用率，可以減少二氧化碳排放量高達170萬噸。

該報告以法國的生產者責任延伸制作參照後估算，若衣物回收率僅達10%，加州一年已能減少11萬8千噸紡織物流入堆填區；若長期的回收率能達24%，每年重用再生的紡織物將超過28萬4千噸。

但報告亦指出了現時回收的基礎設施不足障礙——調查顯示，大多數人把回收衣物送到收集箱，「15名受訪者中有9人表示會放置衣物於紡織物收集箱，或連同其他收集設施的收集點」，這意味著收集箱是最方便的收集方法。然而，加州的市政設施及法規卻對設立收集點箱造成障礙。

首先，現時正在運作的2113個收集點，集中於像舊金山及洛杉磯等城市，鄉郊地區缺乏這些設施。另外，洛杉磯和屋崙等城市的收集設施許可證費用高昂，且分區規劃嚴格，通常在工業區只能回收廢罐。在洛杉磯，每個核准的紡織物收集桶，每年需繳檢查費457美元；屋崙則收取1141美元的許可證申請費和434.85美元的年度續約費。受訪批發商表示，單單取消這些規管障礙，就能使他們的回收量增加50%至300%。

USAgain公司行政總裁沃蘭德（Mattias Wallander）表示：「SB 707法案為加州提供了領先的大好機會，但要成功，需有便捷的社區回收機制，讓人們容易地妥善處理欲棄衣物……由於國際二手市場有助延長紡織物循環再用，我們也需要一個系統是能夠支持負責任的終端市場和具透明度的。」

加州人每年送到垃圾堆填區的衣物數量與總值皆巨大，因此實行紡織物生產者責任相關法規，要求製造商支持回收再生衣物，但回收系統的市政措施被指存在障礙。（衣物示意圖。Unsplash / Ars M）

