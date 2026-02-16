中國「天才」留學生毒害室友 7年刑滿將被遣返

華生楊裕凱（Yukai Yang，音譯）投毒室友，刑滿後被ICE抓捕。（國土安全部）

中國留學生楊裕凱（Yukai Yang，音譯）投毒案，曾震驚在美華人圈，他對室友長期投放劇毒重金屬鉈，導致對方遭受嚴重傷害。楊裕凱當年獲罪判刑，如今即將刑滿釋放，當局稱，他目前已被轉移至移民暨海關執法局（ICE ）監獄，等待遣返 回原籍國。

國土安全部（DHS）日前公布，ICE在各地逮捕罪行極其嚴重的非法移民 罪犯名單，其中包括性犯罪、一級謀殺未遂和毒品走私等罪行，排在首位的人員就是華人留學生楊裕凱。DHS文中指出，這是一名來自中國的非法移民，因在賓州犯有一級謀殺未遂、嚴重攻擊、普通攻擊和魯莽危害罪而被定罪。DHS表示，楊裕凱已被關押在ICE監獄，等待遣返程序的執行。

楊裕凱在校時成績優異，曾被老師和同學視為天才學生。他在賓州Lehigh University主修化學，2018年案發時僅24歲，受害者是非裔大學生室友Juwan Royal。案發期間，Royal喝下宿舍一瓶水後，舌頭出現強烈的灼燒感，嘴巴麻木，漱口後症狀仍未緩解；之後，Royal發現自己的牛奶和漱口水顏色異常，被人動過手腳；不到兩個月，Royal體重驟降20磅，出現劇烈顫抖、持續嘔吐等症狀，後送醫檢查，確診為鉈中毒。

鉈是無色、無味、無臭的重金屬毒物，極少量即可造成神經系統永久損傷，甚至致命。鉈中毒尚無特效解毒方法，受害者往往留下長期後遺症。

涉嫌投毒的楊裕凱曾在室友桌上寫下「黑＊，從這裡滾出去（N＊ get out of here）」等侮辱性字眼，並將室友的電視機和床當作垃圾丟棄。警方介入調查後發現，楊裕凱曾網購含鉈的化學物質，宿舍內還查獲另一種有毒金屬鎘。

面對鐵證，楊裕凱最終承認，購買鉈並將其混入食物和飲料中。但他最初辯稱，毒物為自己準備，因學業壓力大，曾計畫自殺。但檢方指出，楊裕凱將毒物有針對性地投放到室友物品中，並非隨機放置。

這起案件審理歷時數年，楊裕凱被控企圖一級謀殺等罪名，不得保釋。2021年3月，法官宣判，楊裕凱被判處七至20年州監獄監禁。這是賓州刑事司法系統中常見的不定刑期判決，意指至少服刑七年，如果獄中表現不好，最長刑期可達20年。判刑前，楊裕凱已被關押兩年多，只需再服刑五年即可達最低刑期，如今，他已服完最低刑期，並被轉移到ICE監獄，等待遣返回國。