蒙面劫匪持槍闖南加珠寶店 女店員隻身扭打勇鬥

洛杉磯訊
在南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）蒙克萊（Montclair）一珠寶店發生搶劫案，女店員奮力反抗。（示意圖取自Pexels）
南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）蒙克萊（Montclair），12日晚發生一起持槍搶劫案件。男劫匪闖入當地一家珠寶店，女店員面對持槍劫匪搶奪財物時勇敢反抗，監視器記錄整個案發過程。

案發在2月12日晚上7時30分剛過，蒙克萊廣場購物中心一家名為Fast-Fix珠寶手表維修店，一名蒙面嫌疑犯進入店內。他先假裝四處逛逛，隨後突然衝到珠寶櫃檯後面，拿著手槍和電擊槍，衝向女店員歐涵（Alin Ouhan，音譯）。

監控畫面顯示，這名劫匪將武器對準驚恐的歐涵，要求她交出鑽石戒指和珠寶，並命令她保持安靜。當劫匪砸碎展示櫃並開始搶奪珠寶時，女店員進行反抗，試圖奪取對方武器。兩人開始扭打，歐涵繼續抓扯並猛擊對方，但劫匪最後還是搶走幾件珠寶，並很快逃離商店。

珠寶店老闆是歐涵的家人，告訴媒體，她在搏鬥過程中沒有受傷，但他們在觀看現場監控畫面時，對她反抗的行為感到震驚。歐涵回憶說，當時她也感到非常害怕，但在生死攸關的時刻，她的戰鬥本能被激發，滿腦子想的都是保護珠寶店生意。「我很害怕，但我必須做點什麼，當時店內只有我一個人。」

珠寶店老闆表示，他們仍在清點所有損失，確認已經失去一些貴重的金飾，包括鑽石戒指、金項鍊和金手鐲。這家珠寶店已經兩次成為劫匪的目標，此前他們在聖伯納汀諾的另一家店也被盜。報導沒有提到，兩起案件是否同一夥人所為，或者之間有所關聯。

到目前為止，這兩起搶劫案已造成店家數千美元的商品損失、以及店舖維修費用。珠寶店希望嫌犯能盡快落網，以免再次犯案。據歐涵提供的信息，劫匪是一名45至55歲、膚色黝黑的西裔男子，嫌疑人在砸碎展示櫃時曾割傷自己，並在現場留下血跡作為證據。如有知情者關於嫌疑人或案件的線索，請聯繫蒙克萊警察局，電話：909-621-4771。

