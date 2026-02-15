中國國航推「歡樂春節」 北美客嘗年味

中國國航北美地區代表於櫃檯前展示春節文化布置與吉祥物，推介赴華航線及入境便利政策，吸引旅客駐足了解。（中國國航提供）

在春節 即將到來之際，中國國際航空公司（Air China，中國國航）北美地區於洛杉磯 、舊金山 、紐約、華盛頓等門戶機場，聯合舉辦「歡樂春節·美美與共——國航帶我去中國」文化旅遊推廣活動，吸引百餘外籍旅客參與。

此次活動以春節為文化符號，集中向國際旅客展示中華傳統文化的多元面貌，以及中國開放友善的旅遊形象，進一步彰顯中國國航在促進中美民間交流與文化互鑑中的橋梁作用。

主辦單位表示，現場結合春節文化展示、240小時入境免簽政策推介，以及旅遊資源與航線產品介紹，將相關資訊帶進機場第一線，讓外籍旅客在登機前，即可直觀感受中國新春氛圍。

中國國航北美華盛頓營業部於系列活動中亦發揮積極作用。美國馬里蘭州（Maryland）蒙哥馬利縣公立學校（MCPS）45名師生13日搭乘中國國航CA818航班飛往北京，展開以「匹克球外交」為主題的新春交流行程，續寫中美青年互動新篇章。

匹克球兼具競技性與群眾基礎，近年成為中美青少年交流的重要紐帶。此行師生將前往北京、深圳兩地，與當地學生及青年切磋球技、深化情誼。適逢中國農曆新年期間，美國學生亦將沉浸式體驗傳統年俗文化，感受濃厚年節氛圍。訪問團預計24日搭乘中國國航CA817航班返美。

近年來，中美人員往來持續升溫。以歡慶春節為主題的系列活動，不僅成為重要文化交流平台，也逐漸發展為海外旅客了解中國、感受中國發展活力的重要窗口。