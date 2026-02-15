17歲遭性販運 倖存者揭審判重重障礙 全美成功定罪不到1%

未成年性販運倖存者Courtney Litvak表示，販運並非單一暴力事件，而是結合情感操控、經濟依附與心理控制的長期過程。（截圖自ACoM會議）

司法部 近日陸續公布已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案約350萬份相關文件，再度引發全美對權力、性剝削與司法責任的討論。自1990年代以來，已有女性陸續揭露遭性剝削與販運經歷，但不少案件未能及時獲得執法機關回應。專家指出，全美人口販運案件中，最終成功定罪比例不到1%，顯示從報案、起訴到審判的過程存在重重障礙。

在此背景下，美國社群媒體（ACoM）13日舉行線上簡報會，邀請法律學者、反販運倡議者與倖存者，討論文件公開後所凸顯的制度漏洞，以及人口販運在美國的現況與挑戰。

性販運倖存者Courtney Litvak在會中分享經歷。她表示，17歲時在高中期間就遭遇性販運，近三年間被帶往多州，而這一切始於校園。她回憶，當時是高中三年級，原本正準備升學 與規畫未來，卻在校內活動後遭年長男子下藥與性侵。她曾嘗試向校方與相關單位反映，但未獲有效保護。

Litvak指出，依法律規定，涉未成年的人口販運案件，無須證明強迫或脅迫即可構成犯罪；但在實務上，受害人往往需承受質疑與反覆盤問。她形容，在缺乏制度支撐的情況下，加害者透過情感操控與威嚇，使受害人陷入孤立狀態，並強化「沒有人會相信妳」的心理壓力。

她表示，販運並非單一暴力事件，而是結合情感操控、經濟依附與心理控制的長期過程。許多受害人並不會立即意識到自己正身處販運情境，也無法立刻脫離環境。

反販運組織No Trafficking Zone共同創辦人Jacquelyn Aluotto表示，全球人口販運產業年產值估計達2450億美元，屬於高獲利、卻長期風險偏低的犯罪型態。

Aluotto指出，人口販運存在不同「市場模式」，包括街頭性剝削、透過模特兒產業與簽證制度進行的跨國販運、以及校園內的未成年性販運。她解釋，販運者往往利用青少年在校園中的社交網絡進行「同儕招募」，並以金錢回饋或所謂「介紹費」作為誘因。網路平台則進一步降低接觸門檻，使招募與操控更難被察覺。

「倖存者正義中心」（Survivor Justice Center）執行長Carmen McDonald表示，人口販運並非僅發生於跨國權貴網絡，「很多販運者其實是社區中的普通人」。她指出，當加害者握有社會資本與法律資源時，甚至可能利用司法制度對受害人施壓，例如以被迫涉毒或其他犯罪紀錄為由，使其不敢報案。

她表示，不少倖存者因販運過程中被迫從事非法行為而留下前科，影響日後求職、租屋甚至子女監護權，形成制度性障礙。對移民 身分者而言，語言隔閡與對移民執法的恐懼，更阻礙報案意願。

喬治城大學（Georgetown University）憲法與全球衛生政策教授Michele Goodwin指出，美國歷史上長期存在對性侵受害者的制度性壓制。她提到，婚內強姦在美國歷史上曾屬合法，顯示法律制度對女性權益的保障並非一開始即完善。她並質疑，此次公開的文件僅為全部檔案的一部分，卻曝光部分受害者姓名與影像，可能對其隱私與尊嚴造成二次傷害。