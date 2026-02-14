搭檔佛爾 林書豪獲邀本周NBA名人賽

2025年12月28日林書豪球衣退休儀式後的記者會。（本報系檔案照，記者邱德祥／攝影）

Yahoo Sports報導，「林來瘋」（Linsanity）的熱潮，至今仍令無數籃球迷難以忘懷。當年林書豪 在紐約尼克隊如超新星般橫空出世，締造了NBA 史上絕無僅有的奇蹟。林書豪再度重返大眾視野，受邀參加NBA全明星周末的名人賽（Celebrity Game）。

本次名人賽，林書豪將與身高229公分的NBA前球員佛爾（Tacko Fall）同台搭檔。在星光熠熠但缺乏職業體系球員的名人賽中，這對「海陸組合」無疑具備絕對優勢。

對於許久未在NBA賽場見到林書豪的球迷來說，最關心的問題莫過於：「他現在在哪裡？」隨著林書豪於2025年正式宣布從職業籃壇退役，他現在終於能以「名人」身份，而非現役球員資格參與這場趣味賽事。

回顧這名37歲明星控衛的籃球生涯，自2012年掀起瘋狂席捲全球後，他的足跡遍布世界各地

NBA時期，他先後效力於休士頓火箭、洛杉磯湖人、夏洛特黃蜂、布魯克林籃網、亞特蘭大老鷹及多倫多暴龍。在效力暴龍隊期間，林書豪隨隊奪下職業生涯唯一的NBA總冠軍戒指。

離開NBA後，他轉戰CBA北京首鋼（北京鴨），之後也為廣州龍獅效力。

林書豪職業生涯的最後篇章是在台灣寫下的。他先是加盟P. LEAGUE+高雄 17LIVE鋼鐵人，帶起聯盟熱潮；隨後轉投新北國王，不僅與弟弟林書緯實現同隊夢想，更在該聯盟榮獲MVP最有價值球員並奪得總冠軍，為球員生涯畫下完美句點。

這位出身加州 、曾經的哈佛傳奇，如今將回到家鄉加州參加全明星名人賽。全球球迷都在期待，這位曾經在麥迪遜廣場花園創造奇蹟的男人，盼能再度點燃那令人熟悉的「林來瘋」聖火。