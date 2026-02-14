職棒春訓結合經典賽話題滿滿 台旅美球員「點將」看這裡
2026年美國職棒大聯盟春訓正式開跑，各隊陸續在亞利桑納與佛羅里達集結備戰。多位台灣旅美球員也陸續向球隊的春訓基地報到。
今年春訓賽程不僅有傳統的聯盟內對戰，還因應世界棒球經典賽調整部分安排，經典賽參賽國家也加入其中，使得整體熱身階段更具國際色彩，也讓球迷提前感受大賽氛圍。
依照聯盟規劃，各隊投手與捕手已於2月中旬報到，其餘野手隨後集結，全隊訓練全面展開。熱身賽自2月20日陸續開打，分為亞利桑納的仙人掌聯盟（Arizona Cactus League）與佛州的葡萄柚聯盟（Florida Grapefruit League）兩大系統。今年最大的不同，在於2月底3月初安排多場與經典賽國家隊的交流賽，讓大聯盟球隊與各國代表隊直接交手。
春訓向來是球員找回手感、競爭開季名單的關鍵時期。今年再加上經典賽穿插其中，不少主力球員需在國家隊與母隊之間分配體能，對各隊調度是一大考驗。對於棒球迷而言，春訓也是必須朝聖的行程之一，球迷可以參觀春訓基地球場，近距離觀賞大小聯盟球員的日常練球，且相較於例行賽，在春訓基地更有機會與球星互動，索取簽名。
近兩周旅美的台灣球員也陸續向母球隊的基地報到，以下為旅美台將春訓所在地整理：
● 李灝宇：底特律老虎，佛羅里達萊克蘭（Lakeland, FL）（40人名單參與大聯盟春訓）
● 鄧愷威：休士頓太空人，佛羅里達棕櫚灘（Palm Beaches, FL）（40人名單參與大聯盟春訓）
● 莊陳仲敖、林維恩、沙子宸：奧克蘭運動家，亞利桑納梅薩（Mesa, AZ）（莊陳40人名單、林受邀參與大聯盟春訓）
● 林昱珉、黃仲翔：亞利桑納響尾蛇，亞利桑納史考茲戴爾（Scottsdale, AZ）（林受邀參與大聯盟春訓）
● 鄭宗哲：波士頓紅襪，佛羅里達麥爾斯堡（Fort Myers, FL）
● 陳柏毓、張弘稜：匹茲堡海盜，佛羅里達布雷德登（Bradenton, FL）
● 林盛恩：辛辛那提紅人，亞利桑納古德耶爾（Goodyear, AZ）
● 潘文輝：費城費城人，佛羅里達清水（Clearwater, FL）
● 李晨薰、陽念希：舊金山巨人，亞利桑納史考茲戴爾（Scottsdale, AZ）
● 蘇嵐鴻：聖地牙哥教士，亞利桑納皮奧利亞（Peoria, AZ）
● 沈家羲、林鉑濬：西雅圖水手，亞利桑納皮奧利亞（Peoria, AZ）
● 林振瑋：聖路易紅雀，佛羅里達朱比特（Jupiter, FL）
● 柯敬賢：洛杉磯道奇，亞利桑納格蘭岱（Glendale, AZ）