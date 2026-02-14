職棒春訓結合經典賽話題滿滿 台旅美球員「點將」看這裡

2026年美國職棒大聯盟春訓正式開跑。（取自大聯盟官網）

2026年美國職棒大聯盟春訓正式開跑，各隊陸續在亞利桑納與佛羅里達集結備戰。多位台灣旅美球員也陸續向球隊的春訓基地報到。

今年春訓賽程不僅有傳統的聯盟內對戰，還因應世界棒球經典賽 調整部分安排，經典賽參賽國家也加入其中，使得整體熱身階段更具國際色彩，也讓球迷提前感受大賽氛圍。

依照聯盟規劃，各隊投手與捕手已於2月中旬報到，其餘野手隨後集結，全隊訓練全面展開。熱身賽自2月20日陸續開打，分為亞利桑納的仙人掌聯盟（Arizona Cactus League）與佛州的葡萄柚聯盟（Florida Grapefruit League）兩大系統。今年最大的不同，在於2月底3月初安排多場與經典賽國家隊的交流賽，讓大聯盟球隊與各國代表隊直接交手。

春訓向來是球員找回手感、競爭開季名單的關鍵時期。今年再加上經典賽穿插其中，不少主力球員需在國家隊與母隊之間分配體能，對各隊調度是一大考驗。對於棒球迷而言，春訓也是必須朝聖的行程之一，球迷可以參觀春訓基地球場，近距離觀賞大小聯盟球員的日常練球，且相較於例行賽，在春訓基地更有機會與球星互動，索取簽名。

近兩周旅美的台灣球員也陸續向母球隊的基地報到，以下為旅美台將春訓所在地整理：