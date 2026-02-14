我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

職棒春訓結合經典賽話題滿滿 台旅美球員「點將」看這裡

編譯組
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年美國職棒大聯盟春訓正式開跑。（取自大聯盟官網）
2026年美國職棒大聯盟春訓正式開跑。（取自大聯盟官網）

2026年美國職棒大聯盟春訓正式開跑，各隊陸續在亞利桑納與佛羅里達集結備戰。多位台灣旅美球員也陸續向球隊的春訓基地報到。

今年春訓賽程不僅有傳統的聯盟內對戰，還因應世界棒球經典賽調整部分安排，經典賽參賽國家也加入其中，使得整體熱身階段更具國際色彩，也讓球迷提前感受大賽氛圍。

依照聯盟規劃，各隊投手與捕手已於2月中旬報到，其餘野手隨後集結，全隊訓練全面展開。熱身賽自2月20日陸續開打，分為亞利桑納的仙人掌聯盟（Arizona Cactus League）與佛州的葡萄柚聯盟（Florida Grapefruit League）兩大系統。今年最大的不同，在於2月底3月初安排多場與經典賽國家隊的交流賽，讓大聯盟球隊與各國代表隊直接交手。

春訓向來是球員找回手感、競爭開季名單的關鍵時期。今年再加上經典賽穿插其中，不少主力球員需在國家隊與母隊之間分配體能，對各隊調度是一大考驗。對於棒球迷而言，春訓也是必須朝聖的行程之一，球迷可以參觀春訓基地球場，近距離觀賞大小聯盟球員的日常練球，且相較於例行賽，在春訓基地更有機會與球星互動，索取簽名。

近兩周旅美的台灣球員也陸續向母球隊的基地報到，以下為旅美台將春訓所在地整理：

● 李灝宇：底特律老虎，佛羅里達萊克蘭（Lakeland, FL）（40人名單參與大聯盟春訓）

● 鄧愷威：休士頓太空人，佛羅里達棕櫚灘（Palm Beaches, FL）（40人名單參與大聯盟春訓）

● 莊陳仲敖、林維恩、沙子宸：奧克蘭運動家，亞利桑納梅薩（Mesa, AZ）（莊陳40人名單、林受邀參與大聯盟春訓）

● 林昱珉、黃仲翔：亞利桑納響尾蛇，亞利桑納史考茲戴爾（Scottsdale, AZ）（林受邀參與大聯盟春訓）

● 鄭宗哲：波士頓紅襪，佛羅里達麥爾斯堡（Fort Myers, FL）

● 陳柏毓、張弘稜：匹茲堡海盜，佛羅里達布雷德登（Bradenton, FL）

● 林盛恩：辛辛那提紅人，亞利桑納古德耶爾（Goodyear, AZ）

● 潘文輝：費城費城人，佛羅里達清水（Clearwater, FL）

● 李晨薰、陽念希：舊金山巨人，亞利桑納史考茲戴爾（Scottsdale, AZ）

● 蘇嵐鴻：聖地牙哥教士，亞利桑納皮奧利亞（Peoria, AZ）

● 沈家羲、林鉑濬：西雅圖水手，亞利桑納皮奧利亞（Peoria, AZ）

● 林振瑋：聖路易紅雀，佛羅里達朱比特（Jupiter, FL）

● 柯敬賢：洛杉磯道奇，亞利桑納格蘭岱（Glendale, AZ）

世報陪您半世紀

經典賽 費城 太空人

上一則

暢小平婚介紹中心 21日春節單身舞會

下一則

搭檔佛爾 林書豪獲邀本周NBA名人賽

延伸閱讀

MLB響尾蛇卡仔手部鉤狀骨受傷動刀 確定缺席經典賽

MLB響尾蛇卡仔手部鉤狀骨受傷動刀 確定缺席經典賽
MLB／開完刀火速回球場訓練 卡洛爾錯過經典賽「非常失望」

MLB／開完刀火速回球場訓練 卡洛爾錯過經典賽「非常失望」
台美混血卡洛爾傳因傷動刀 經典賽無緣披美國戰袍

台美混血卡洛爾傳因傷動刀 經典賽無緣披美國戰袍
經典賽／台美混血費爾柴德入選中華隊 中文喊「台灣加油」

經典賽／台美混血費爾柴德入選中華隊 中文喊「台灣加油」
經典賽／美國隊合計2471轟、756勝嚇死人 僅8人不是全明星

經典賽／美國隊合計2471轟、756勝嚇死人 僅8人不是全明星
經典賽／洋基參賽選手一長串 布恩焦慮：只求平安完賽

經典賽／洋基參賽選手一長串 布恩焦慮：只求平安完賽

熱門新聞

一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返