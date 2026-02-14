被冒名註冊Uber司機 南加男子收到報稅單才知

我的頻道

洛杉磯訊
南加一名男子近日被盜用身分，有人冒用他的姓名與社安號，在Uber網約車平台註冊成為司機，賺取數千美元收入。圖為示意圖。（Pexels）
加州聖費南度谷（San Fernando Valley）一男子，近日陷入身分盜用噩夢，有人冒用他的姓名與社安號，在優步（Uber）網約車平台註冊成為司機，數月來賺取數千美元收入，直到國稅局（IRS）稅表寄到家，夫妻倆才驚覺異狀。

根據KTLA電視台報導，當事人妻子Anna Kojoyan表示，事情始於他們收到一封來自Uber的歡迎包裹，信件抬頭寫著她丈夫Vahik Tatoosi的名字，內容是新司機的操作指引，但家中無人申請這份工作。

「當時真的很震驚。我心想，到底發生什麼事？是不是有什麼我不知道的？」她說。

不久後，情況進一步惡化。夫妻倆收到國稅局的稅務文件，顯示有人自去年9月起，以丈夫Tatoosi的名義在Uber開設帳戶並實際營運車輛，產生數千美元收入。

「那個人用我丈夫的名字和社安號開帳戶，這幾個月一直在開車賺錢，所有收入都算在我丈夫名下，」Kojoyan說。

更令兩人挫折的是，向Uber平台反映後，遲遲無法獲得明確回應或協助。Kojoyan指出，平台以保護司機隱私為由，拒絕提供該帳戶相關資訊。

為釐清稅務與身分紀錄，夫妻倆必須報警、聯繫國稅局，並向加州稅務機構說明情況。她形容整個流程「就是一場惡夢」。

此事也讓他們質疑網約車平台對司機的審核程序與背景查核機制。「我已經不再相信他們所說的背景調查與犯罪紀錄審查。發生這種事後，你根本不知道來接你的是誰，」Kojoyan說。

兩人已決定停止使用Uber服務，也不允許子女使用該平台。

身分盜竊資源中心（Identity Theft Resource Center）執行長Eva Velasquez指出，這是典型的「就業型身分盜用」，在零工經濟（gig economy）中愈發常見。

她提醒，遠端與透過應用程式（APP）申請的工作，使冒名頂替與身分詐欺更容易發生。身分盜用與濫用問題普遍存在，多數成年人一生中可能不只一次受到影響。

KTLA向Uber查詢此案時，Uber發言人表示，已將案件升級至專責支援團隊進一步調查，並準備相關稅務文件，以協助解決受害者的疑慮。

專家建議，若收到非本人賺取資金的稅務文件，應立即聯繫國稅局，並考慮凍結信用、申請身分保護PIN碼、啟用雙重驗證，以及更新網路密碼，以降低風險。

國稅局 加州 網約車

