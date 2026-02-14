加州政府補助加強掃蕩零售竊盜 2年逮2.9萬人 追回贓物達2.26億元

加州各地執法機構在過去兩年間，針對有組織零售竊盜案共逮捕2萬9060人。圖為加州公路巡警（CHP）逮捕嫌犯示意圖。（取自CHP X平台）

洛杉磯KTLA電視台報導，加州 各地執法機構在過去兩年間，針對有組織零售竊盜案共逮捕2萬9060人，並將2萬2896起案件移送檢方起訴。加州州長紐森 辦公室13日公布上述數據，顯示在州政府提供經費支援下，各地對零售竊盜的執法強度明顯提升。

僅2025年7月至9月的三個月間，各地警力就逮捕超過3300人，並追回價值近3600萬美元遭竊商品。自該計畫啟動以來，累計追回失竊商品總價值已超過2億2600萬美元。

加州於2023年啟動迄今最大規模的投資計畫，打擊有組織零售犯罪。共有38個執法機構獲得超過2億4200萬美元補助，用於添購設備、擴大執法行動、增聘人員並加強與零售業者合作。

州府列舉多項成果，包括南加園林市警局通報汽車竊盜案下降38%，爾灣警局破獲橙縣多家商店總值1萬美元的竊盜案並逮捕嫌犯。

洛杉磯縣警局近日也破獲多起貨物盜竊案，逮捕多名嫌犯；包括盜取Kohl's倉庫價值34萬美元商品的嫌犯，康普頓地區倉庫竊案中，涉68個貨盤Monster能量飲料與35個貨盤New Balance鞋款，總價值約55萬美元的嫌犯，以及在與河濱縣警局及雷德蘭市警局合作的行動中，逮捕一組南美盜竊集團成員，他們曾犯下多起竊案。

洛杉磯縣警局還在另一項行動中，逮捕八嫌，涉多輛車及40個貨盤的電腦，總價值達140萬美元，嫌犯亦因持武器與毒品被起訴。洛杉磯市警局貨物盜竊小組與聯合太平洋鐵路警察及洛杉磯港 警局合作執行搜查令，成功追回失竊貨物及鐵路貨物價值450萬美元。

此外，檢察體系也獲得州政府支援。13個地方檢察官辦公室透過「垂直整合起訴補助計畫」獲得超過2400萬美元經費，該計畫由同一檢察官全程負責案件，以提升辦案效率。整體而言，加州已發放共2億6700萬美元補助，用於強化執法與起訴工作。