加州政府補助加強掃蕩零售竊盜 2年逮2.9萬人 追回贓物達2.26億元

加州各地執法機構在過去兩年間，針對有組織零售竊盜案共逮捕2萬9060人。圖為加州公路巡警（CHP）逮捕嫌犯示意圖。（取自CHP X平台）
加州各地執法機構在過去兩年間，針對有組織零售竊盜案共逮捕2萬9060人。圖為加州公路巡警（CHP）逮捕嫌犯示意圖。（取自CHP X平台）

洛杉磯KTLA電視台報導，加州各地執法機構在過去兩年間，針對有組織零售竊盜案共逮捕2萬9060人，並將2萬2896起案件移送檢方起訴。加州州長紐森辦公室13日公布上述數據，顯示在州政府提供經費支援下，各地對零售竊盜的執法強度明顯提升。

僅2025年7月至9月的三個月間，各地警力就逮捕超過3300人，並追回價值近3600萬美元遭竊商品。自該計畫啟動以來，累計追回失竊商品總價值已超過2億2600萬美元。

加州於2023年啟動迄今最大規模的投資計畫，打擊有組織零售犯罪。共有38個執法機構獲得超過2億4200萬美元補助，用於添購設備、擴大執法行動、增聘人員並加強與零售業者合作。

州府列舉多項成果，包括南加園林市警局通報汽車竊盜案下降38%，爾灣警局破獲橙縣多家商店總值1萬美元的竊盜案並逮捕嫌犯。

洛杉磯縣警局近日也破獲多起貨物盜竊案，逮捕多名嫌犯；包括盜取Kohl's倉庫價值34萬美元商品的嫌犯，康普頓地區倉庫竊案中，涉68個貨盤Monster能量飲料與35個貨盤New Balance鞋款，總價值約55萬美元的嫌犯，以及在與河濱縣警局及雷德蘭市警局合作的行動中，逮捕一組南美盜竊集團成員，他們曾犯下多起竊案。

洛杉磯縣警局還在另一項行動中，逮捕八嫌，涉多輛車及40個貨盤的電腦，總價值達140萬美元，嫌犯亦因持武器與毒品被起訴。洛杉磯市警局貨物盜竊小組與聯合太平洋鐵路警察及洛杉磯港警局合作執行搜查令，成功追回失竊貨物及鐵路貨物價值450萬美元。

此外，檢察體系也獲得州政府支援。13個地方檢察官辦公室透過「垂直整合起訴補助計畫」獲得超過2400萬美元經費，該計畫由同一檢察官全程負責案件，以提升辦案效率。整體而言，加州已發放共2億6700萬美元補助，用於強化執法與起訴工作。

另一方面，加州公路巡警（CHP）所屬「有組織零售犯罪專案小組」持續與地方執法單位合作。自2019年成立以來，該小組已參與超過4300起調查行動，累計逮捕超過5000人，並追回超過150萬件失竊商品，總價值接近7000萬美元（截至2025年12月31日）。

加州州長紐森辦公室13日公布數據。顯示在州政府提供經費支援下，各地打擊零售竊盜的...
加州州長紐森辦公室13日公布數據。顯示在州政府提供經費支援下，各地打擊零售竊盜的執法強度明顯提升。（加州州長辦公室官網截圖）

洛杉磯港 加州 紐森

富比世：加州輝達 全美最受信任企業

逆滲透系統去除汙染物更全面 專家：可過濾 PFAS 達九成

