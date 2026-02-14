我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

州法設限 醫療事故求償1800萬只賠一半

編譯組／綜合報導
一名中年女病人因腦部手術失誤而導致能力減損個案，因受到法例定下醫療賠償額上限，令其獲得的賠償額，只及叫價的一半。圖為病人手術進行的醫院，位於聖地牙哥的Sharp Memorial Hospital。（取自Sharp Memorial Hospital官網）
加州一名亞裔婦女因手術疏失致腦中求償1800萬美元，但法院判決最終只獲得大約一半的880萬美元。

「聖地牙哥論壇報」報導，該案件是有關一名中年女病人因腦部手術遇上醫療失誤，導致突發中風而其後失去能力，遂尋求賠償。判決主要反映相關法律修訂後，把「非經濟損失」賠償額和律師在勝訴後所得費用的上限提高，但是提高的額度仍不及原告求償的金額。

案中病人為現年54歲亞裔婦女Phuong Ho，因腦下垂體上長了一個腫瘤，經醫生建議後，於2023年1月進行微創手術，期間位於腦下垂體附近的頸動脈受損，引發腦中風，右側身體部分癱瘓。其律師瓦格（Robert Vaage）表示，病人在事故後無法再像以往般活躍（如參加馬拉松和龍舟運動），餘生需要醫療護理，極可能無法重拾事業，現時手腳活動受限，出現認知、記憶、說話和思考能力問題。

案件在今年1月中，由陪審團裁定涉事醫生庫雷希疏忽，病人首先獲得「經濟損失」賠償780萬美元，以支付其日後的醫療費用及彌補失去的工作收入。

另有「非經濟損失」索償額，受到有關修訂法律所限，最終被陪審團裁定大幅減半。病人原先索賠870萬美元，以抵償過去及未來要承受的身體疼痛和精神苦楚，以及丈夫失去妻子陪伴的損失。

有關修訂法規是州法Assembly Bill No. 35，把原先於1975年沿用了50多年的受傷個案「非經濟損失」賠償額，每次事故的上限25萬美元，提升至35萬美元，並在隨後的10年內，每年增加4萬美元。而2026年的受傷個案賠償以47萬美元封頂，這數額應用於病人Phuong Ho個案，她和和丈夫二人各得47萬美元，合共94萬美元，與她最初叫價的「非經濟損失」索償額870萬美元，相去甚遠。

這94萬美元的「非經濟損失」賠償，連同780萬美元的「經濟損失」賠償，合共總賠償874萬美元。

中風 亞裔 加州

