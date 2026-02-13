情人節詐騙特別多 FBI警告：網路交友小心「財色兩失」

聯邦調查局（FBI）表示，網路「浪漫詐騙」在情人節前後愈發猖獗。（路透）

洛杉磯NBC 4電視台報導，「玫瑰是紅的，紫羅蘭是藍的；如果對方要錢，那可能也是騙人的。」在一年中最浪漫的節日來臨前夕，美國執法當局周四發出警告，呼籲大眾在使用交友網站、應用程式或社群媒體 時須格外謹慎，以免遭詐騙 分子利用尋求真心的渴望進行收割。

聯邦調查局（FBI ）表示，網路「浪漫詐騙」（Romance Scams，又稱信用詐騙）在情人節前後愈發猖獗。詐騙者通常利用虛假身分獲取受害者的信任，其最終目的就是為了騙取錢財。

FBI指出，這類罪犯通常會透過密集的甜言蜜語和過度關心，試圖在短時間內快速建立關係。有些嫌犯甚至會主動提議結婚或計畫見面，但隨後便會以各種藉口開口要錢。此外，詐騙者常以居住海外、在異地工作為由，並編造各種藉口來規避實體見面。

FBI洛杉磯分局助理局長戴維斯（Akil Davis）表示：「浪漫詐騙對受害者的內心和銀行存款都會造成毀滅性的打擊。任何在網路世界尋找愛情的民眾都應保持理性，透過瞭解風險來保護自己。」

根據FBI調查，當騙徒向受害者索要金錢時，最常見的理由是「醫療急需」或「遭遇突發意外」。受害者族群多為40歲以上的女性、喪偶或離異人士，以及身障人士。據統計，去年有超過2000人落入此類陷阱，總損失金額高達1億1200美元。

為避免民眾成為下一個受害者，FBI提出了以下建議：

•執行影像反查：利用網路搜尋對方的照片與個人資料，確認其頭像、姓名或細節是否曾出現在其他地方。

•警惕「完美人設」：若對方條件好得令人難以置信，或急於要求離開交友平台轉向私下通訊，應提高警覺。

•放慢節奏：保持耐心並多方提問，不要過快投入感情或金錢。

•注意隱私：謹慎發布公開資訊。詐騙者會利用社群媒體上的細節來精準設計騙局。

•絕不輕易匯款：絕對不要匯款給僅透過網路或電話聯絡、從未見過面的人。

若不幸遭遇浪漫詐騙，受害者可向FBI網路犯罪申訴中心（IC3）提交檢舉。