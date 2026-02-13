我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

情人節詐騙特別多 FBI警告：網路交友小心「財色兩失」

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦調查局（FBI）表示，網路「浪漫詐騙」在情人節前後愈發猖獗。（路透）
聯邦調查局（FBI）表示，網路「浪漫詐騙」在情人節前後愈發猖獗。（路透）

洛杉磯NBC 4電視台報導，「玫瑰是紅的，紫羅蘭是藍的；如果對方要錢，那可能也是騙人的。」在一年中最浪漫的節日來臨前夕，美國執法當局周四發出警告，呼籲大眾在使用交友網站、應用程式或社群媒體時須格外謹慎，以免遭詐騙分子利用尋求真心的渴望進行收割。

聯邦調查局（FBI）表示，網路「浪漫詐騙」（Romance Scams，又稱信用詐騙）在情人節前後愈發猖獗。詐騙者通常利用虛假身分獲取受害者的信任，其最終目的就是為了騙取錢財。

FBI指出，這類罪犯通常會透過密集的甜言蜜語和過度關心，試圖在短時間內快速建立關係。有些嫌犯甚至會主動提議結婚或計畫見面，但隨後便會以各種藉口開口要錢。此外，詐騙者常以居住海外、在異地工作為由，並編造各種藉口來規避實體見面。

FBI洛杉磯分局助理局長戴維斯（Akil Davis）表示：「浪漫詐騙對受害者的內心和銀行存款都會造成毀滅性的打擊。任何在網路世界尋找愛情的民眾都應保持理性，透過瞭解風險來保護自己。」

根據FBI調查，當騙徒向受害者索要金錢時，最常見的理由是「醫療急需」或「遭遇突發意外」。受害者族群多為40歲以上的女性、喪偶或離異人士，以及身障人士。據統計，去年有超過2000人落入此類陷阱，總損失金額高達1億1200美元。

為避免民眾成為下一個受害者，FBI提出了以下建議：

•執行影像反查：利用網路搜尋對方的照片與個人資料，確認其頭像、姓名或細節是否曾出現在其他地方。

•警惕「完美人設」：若對方條件好得令人難以置信，或急於要求離開交友平台轉向私下通訊，應提高警覺。

•放慢節奏：保持耐心並多方提問，不要過快投入感情或金錢。

•注意隱私：謹慎發布公開資訊。詐騙者會利用社群媒體上的細節來精準設計騙局。

•絕不輕易匯款：絕對不要匯款給僅透過網路或電話聯絡、從未見過面的人。

若不幸遭遇浪漫詐騙，受害者可向FBI網路犯罪申訴中心（IC3）提交檢舉。

詐騙 FBI 社群媒體

上一則

軟銀前高管砸上億元 買下聖地牙哥2辦公樓

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

情人節前夕 FBI：當心網路「浪漫詐騙」 小心財色兩失

情人節前夕 FBI：當心網路「浪漫詐騙」 小心財色兩失
女主播之母綁架案 當局分享監視影像的男子新細節

女主播之母綁架案 當局分享監視影像的男子新細節
控邦迪作證淫魔案為川普「說謊」 眾議員劉雲平要她辭職

控邦迪作證淫魔案為川普「說謊」 眾議員劉雲平要她辭職
華航推情人節優惠 北美出發681元起

華航推情人節優惠 北美出發681元起
NBC女主播母親失蹤案 外送員訊後獲釋 TMZ收到匿名信…

NBC女主播母親失蹤案 外送員訊後獲釋 TMZ收到匿名信…
新聞主播母親失蹤 FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面

新聞主播母親失蹤 FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面

熱門新聞

位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因