大華超市3死車禍 92歲肇事婦禁駕 要與DMV面談

2月5日發生在洛杉磯市西木區99大華超市的車禍，造成三人死亡，七人受傷。（美聯社）

NBC電視台12日報導，洛杉磯 市警局（LAPD）指出，本月稍早駕車衝入洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市、造成三人死亡及七人受傷的92歲婦女駕駛，已在事故現場被告知其駕駛資格遭撤銷。

警方表示，發生事故後，該婦女被警方要求於五天內聯繫加州 車輛管理局（DMV ）安排面談，否則其駕照將被吊銷。由於事故涉死亡案件，DMV將對該女子進行面談，並評估其行為表現及認知能力。警方指出，此舉是為確認其是否仍具備安全駕駛能力。

目前事故原因仍在進一步調查中。本報記者致電洛杉磯市警局詢問肇事者身分族裔信息，對方回復沒有相關資訊可提供。洛杉磯市警局表示，截至12日，尚不清楚這名92歲婦女駕駛是否已依規定聯繫DMV。

洛杉磯市警局目前正持續調查事故原因，並著手提取肇事車輛內部電子設備所記錄的碰撞數據。警方同時將調閱駕駛人的完整醫療紀錄及DMV檔案，以確認她是否曾因駕駛問題或健康因素被警告不宜開車。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）日前向本報表示，警方對肇事司機的調查仍在進行中，相關結果會在一定時間內遞交到其辦公室，然後他們會決定是否提起刑事訴訟。目前他無法透露更多案件相關的細節，包括肇事者族裔、身分等信息。

警方先前向NBC電視台表示，該女駕駛在發生事故前，似乎進行了一次不安全的左轉，隨後擦撞一名自行車騎手，並衝入99大華超市。目前尚不清楚該92歲駕駛是否因驚慌而誤踩油門，或是誤以為自己踩的是煞車卻踩錯踏板。

涉案車為賓士（Mercedes-Benz）轎車，整輛車最終完全衝進店面內部。相關單位將對車輛進行檢驗，以確認是否存在任何機械故障。警方表示，駕駛人在案發後一直配合調查。

2月5日發生在西木區99大華超市的車禍，造成三人死亡，七人受傷。其中兩死者為大華員工：52歲的Leonel Mateo以及42歲的Deris Renoj。另一名死者為28歲的Zih Dao，當局表示其身分為顧客，也有網傳其為來自台灣來美國開展業務的人士。

發生車禍的99大華超市已於11日恢復營業。