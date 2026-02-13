我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

大華超市3死車禍 92歲肇事婦禁駕 要與DMV面談

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
2月5日發生在洛杉磯市西木區99大華超市的車禍，造成三人死亡，七人受傷。（美聯社）
2月5日發生在洛杉磯市西木區99大華超市的車禍，造成三人死亡，七人受傷。（美聯社）

NBC電視台12日報導，洛杉磯市警局（LAPD）指出，本月稍早駕車衝入洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市、造成三人死亡及七人受傷的92歲婦女駕駛，已在事故現場被告知其駕駛資格遭撤銷。

警方表示，發生事故後，該婦女被警方要求於五天內聯繫加州車輛管理局（DMV）安排面談，否則其駕照將被吊銷。由於事故涉死亡案件，DMV將對該女子進行面談，並評估其行為表現及認知能力。警方指出，此舉是為確認其是否仍具備安全駕駛能力。

目前事故原因仍在進一步調查中。本報記者致電洛杉磯市警局詢問肇事者身分族裔信息，對方回復沒有相關資訊可提供。洛杉磯市警局表示，截至12日，尚不清楚這名92歲婦女駕駛是否已依規定聯繫DMV。

洛杉磯市警局目前正持續調查事故原因，並著手提取肇事車輛內部電子設備所記錄的碰撞數據。警方同時將調閱駕駛人的完整醫療紀錄及DMV檔案，以確認她是否曾因駕駛問題或健康因素被警告不宜開車。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）日前向本報表示，警方對肇事司機的調查仍在進行中，相關結果會在一定時間內遞交到其辦公室，然後他們會決定是否提起刑事訴訟。目前他無法透露更多案件相關的細節，包括肇事者族裔、身分等信息。

警方先前向NBC電視台表示，該女駕駛在發生事故前，似乎進行了一次不安全的左轉，隨後擦撞一名自行車騎手，並衝入99大華超市。目前尚不清楚該92歲駕駛是否因驚慌而誤踩油門，或是誤以為自己踩的是煞車卻踩錯踏板。

涉案車為賓士（Mercedes-Benz）轎車，整輛車最終完全衝進店面內部。相關單位將對車輛進行檢驗，以確認是否存在任何機械故障。警方表示，駕駛人在案發後一直配合調查。

2月5日發生在西木區99大華超市的車禍，造成三人死亡，七人受傷。其中兩死者為大華員工：52歲的Leonel Mateo以及42歲的Deris Renoj。另一名死者為28歲的Zih Dao，當局表示其身分為顧客，也有網傳其為來自台灣來美國開展業務的人士。

發生車禍的99大華超市已於11日恢復營業。

洛杉磯 DMV 加州

上一則

雙節將至 南加中餐館盆菜超夯 豪華款逾400元仍熱賣

下一則

保護商家 洛縣推窗口貼紙 還有中文版

延伸閱讀

大華超市3死車禍92歲肇事女 要與DMV面談

大華超市3死車禍92歲肇事女 要與DMV面談
長者駕照因健康遭暫停 DMV恢復流程複雜

長者駕照因健康遭暫停 DMV恢復流程複雜
誰是新一代洛杉磯華埠小姐？第63屆選美結果揭曉

誰是新一代洛杉磯華埠小姐？第63屆選美結果揭曉
家屬苦等終於有結果 天普市30年前姦殺案抓到兇手 已遭起訴

家屬苦等終於有結果 天普市30年前姦殺案抓到兇手 已遭起訴
「她再也沒回到天普市的家」30年前姦殺案迎轉折

「她再也沒回到天普市的家」30年前姦殺案迎轉折
領錢發紅包防搶 洛縣檢察長：歹徒可能在銀行停車場鎖定目標

領錢發紅包防搶 洛縣檢察長：歹徒可能在銀行停車場鎖定目標

熱門新聞

位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因