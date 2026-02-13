我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

保護商家 洛縣推窗口貼紙 還有中文版

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為了保護地區商家免於遊民或不法分子侵擾，洛杉磯縣檢察官辦公室推出創新防護措施，其中包括設計6x6吋的窗口貼紙（window sticker），張貼於店家窗戶。圖為其提供的中文版貼紙。（取自洛杉磯縣檢察官辦公室官網）
為了保護地區商家免於遊民或不法分子侵擾，洛杉磯縣檢察官辦公室推出創新防護措施，其中包括設計6x6吋的窗口貼紙（window sticker），張貼於店家窗戶。圖為其提供的中文版貼紙。（取自洛杉磯縣檢察官辦公室官網）

自2024年12月上任以來，洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）接手改革前任賈斯康（George Gascon）所遺留的政策，致力重建檢察官、執法部門與社區之間的合作關係。為保護民眾與商家，洛縣檢察官辦公室推出多項創新措施，來降低犯罪率。

霍克曼在日前與社區人士的座談會上，分享上任後的改革方向及施政成果。他說，在上任後，立即撤銷前任賈斯康所頒布的九項「特別指示」（special directives），這些指示曾限制檢察官對未成年人、低額竊盜以及部分幫派與持槍案件的起訴。撤銷後，檢察官可依據案件背景、被告行為及對受害者的影響，進行個別化評估與判決。

霍克曼強調，他們採取「中度嚴管的方法」（hard middle），對第一次犯非暴力罪的人提供社區服務、賠償或康復計劃選擇；對累犯，尤其是重複作案者，則進行潛在重罪起訴。統計顯示，約10%的罪犯造成50%的犯罪，而這些累犯常出入Nike、Apple、7-Eleven等零售店。新的策略可防止「早上抓、下午放」的情況發生，累犯將面臨州監禁。他舉例，一名累犯多次光顧7-Eleven作案，現已被縣警監獄收押。

遊民相關犯罪，也是重點執法領域之一。霍克曼指出，賈斯康的特別指示曾限制遊民帳篷區內的非法入侵、逗留、刑事威脅及非法毒品的執法。他上任後取消這些限制，並採取智慧且策略性的方式執法。

他指出，目前監獄已接近飽和，囚犯中約有一半患嚴重心理疾病，而遊民群體中約70%也存在心理疾病、毒癮或暴力行為。因此，在處理此類案件時，檢察官辦公室會審慎評估，避免讓商家和居民單獨面對潛在危險，因為心理疾病或毒癮者在衝突中往往行為不理性，容易造成嚴重後果。

為保護地區商家免於遊民或不法分子侵擾，洛杉磯縣檢察官辦公室推出創新防護措施，其中包括設計6x6吋的窗口貼紙（window sticker），張貼於店家窗戶。霍克曼表示，此舉主要是在警示潛在犯罪分子，該店為「受保護商家」，零售盜竊將由專案小組起訴，同時也讓公眾知曉，該店家正受安全監控。目前全縣已發放超過1萬4000張貼紙，對降低犯罪率效果顯著。這款貼紙還有中文版本。

霍克曼表示，他的團隊擁有約800檢察官及2100全職員工，是全美最大的地方檢察機構之一。這次改革核心著重在恢復社區信任與有效資源運用，確保執法部門、檢察官辦公室及公眾能合作維護公共安全，而非單靠刑罰或監禁。

為了保護地區商家免於遊民或不法分子侵擾，洛杉磯縣檢察官辦公室推出創新防護措施，其...
為了保護地區商家免於遊民或不法分子侵擾，洛杉磯縣檢察官辦公室推出創新防護措施，其中包括設計6x6吋的窗口貼紙（window sticker），張貼於店家窗戶。圖為霍克曼拿著窗口貼紙。（記者謝雨珊／攝影）
洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）接手改革前任賈斯康（G...
洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）接手改革前任賈斯康（George Gascon）所遺留的政策，致力重建檢察官、執法部門與社區之間的合作關係。（記者謝雨珊／攝影）

遊民 洛杉磯 洛縣

上一則

大華超市3死車禍 92歲肇事婦禁駕 要與DMV面談

下一則

在家種上千株大麻還竊電 南加華男被捕

延伸閱讀

大華超市3死車禍92歲肇事女 要與DMV面談

大華超市3死車禍92歲肇事女 要與DMV面談
家屬苦等終於有結果 天普市30年前姦殺案抓到兇手 已遭起訴

家屬苦等終於有結果 天普市30年前姦殺案抓到兇手 已遭起訴
「她再也沒回到天普市的家」30年前姦殺案迎轉折

「她再也沒回到天普市的家」30年前姦殺案迎轉折
領錢發紅包防搶 洛縣檢察長：歹徒可能在銀行停車場鎖定目標

領錢發紅包防搶 洛縣檢察長：歹徒可能在銀行停車場鎖定目標
斬首2親生子女 還強迫8歲、9歲弟妹觀看遺體 父母被判終身監禁

斬首2親生子女 還強迫8歲、9歲弟妹觀看遺體 父母被判終身監禁
斬首親生子女、逼幼子看屍體 父母被判終身監禁

斬首親生子女、逼幼子看屍體 父母被判終身監禁

熱門新聞

位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因