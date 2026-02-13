保護商家 洛縣推窗口貼紙 還有中文版

為了保護地區商家免於遊民或不法分子侵擾，洛杉磯縣檢察官辦公室推出創新防護措施，其中包括設計6x6吋的窗口貼紙（window sticker），張貼於店家窗戶。圖為其提供的中文版貼紙。（取自洛杉磯縣檢察官辦公室官網）

自2024年12月上任以來，洛杉磯 縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）接手改革前任賈斯康（George Gascon）所遺留的政策，致力重建檢察官、執法部門與社區之間的合作關係。為保護民眾與商家，洛縣 檢察官辦公室推出多項創新措施，來降低犯罪率。

霍克曼在日前與社區人士的座談會上，分享上任後的改革方向及施政成果。他說，在上任後，立即撤銷前任賈斯康所頒布的九項「特別指示」（special directives），這些指示曾限制檢察官對未成年人、低額竊盜以及部分幫派與持槍案件的起訴。撤銷後，檢察官可依據案件背景、被告行為及對受害者的影響，進行個別化評估與判決。

霍克曼強調，他們採取「中度嚴管的方法」（hard middle），對第一次犯非暴力罪的人提供社區服務、賠償或康復計劃選擇；對累犯，尤其是重複作案者，則進行潛在重罪起訴。統計顯示，約10%的罪犯造成50%的犯罪，而這些累犯常出入Nike、Apple、7-Eleven等零售店。新的策略可防止「早上抓、下午放」的情況發生，累犯將面臨州監禁。他舉例，一名累犯多次光顧7-Eleven作案，現已被縣警監獄收押。

遊民 相關犯罪，也是重點執法領域之一。霍克曼指出，賈斯康的特別指示曾限制遊民帳篷區內的非法入侵、逗留、刑事威脅及非法毒品的執法。他上任後取消這些限制，並採取智慧且策略性的方式執法。

他指出，目前監獄已接近飽和，囚犯中約有一半患嚴重心理疾病，而遊民群體中約70%也存在心理疾病、毒癮或暴力行為。因此，在處理此類案件時，檢察官辦公室會審慎評估，避免讓商家和居民單獨面對潛在危險，因為心理疾病或毒癮者在衝突中往往行為不理性，容易造成嚴重後果。

為保護地區商家免於遊民或不法分子侵擾，洛杉磯縣檢察官辦公室推出創新防護措施，其中包括設計6x6吋的窗口貼紙（window sticker），張貼於店家窗戶。霍克曼表示，此舉主要是在警示潛在犯罪分子，該店為「受保護商家」，零售盜竊將由專案小組起訴，同時也讓公眾知曉，該店家正受安全監控。目前全縣已發放超過1萬4000張貼紙，對降低犯罪率效果顯著。這款貼紙還有中文版本。