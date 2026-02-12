過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

加州新法規在4月1日生效後，法律解讀將可能取締類似二十一點的牌局，業界指這將對產業帶來嚴重打擊。（示意圖。Unsplash／Andras Joo）

在本月通過的加州 新法規，將對州內的撲克牌室產業（cardroom industry）帶來重大影響。業者警告稱，新法例實際上會禁止在撲克牌室內進行類似21點的牌局（blackjack-style games），而業界的收入、就業以至帶來的稅收規模將會減半。

媒體CBS News沙加緬度報導，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）公布，兩項法規已於2025年12月23日提交至行政法律辦公室作檢視，並於上周五（5日）較晚時分獲得批准。新法規清除了障礙，使得州內撲克牌產業中的玩家與莊家輪換遊戲，以及類似21點的牌局，實行重大改革。

撲克牌賭局業界表示，新規生效後，為了遵從法例的最新解讀，他們一些最受歡迎如21點牌局，可能要被取締，或出現重大改變。這些法規將於4月1日生效，但經營撲克牌室業者須於5月31日前提交合規計畫。

加州檢察長辦公室在與利益相關方舉行多次會議，討論牌局監管的可能措施之後，於2025年春季正式提交法規建議。

加州博彩協會（California Gaming Association）主席柯克 蘭（Kyle Kirkland）向CBS News Sacramento表示，新法規將會禁止21點牌局 ，並對玩家與莊家的輪玩牌局作出更嚴格的規限。他相信，新規將會令到規模達60億美元、涉及2萬個就業家庭，每年為州和地方政府帶來約5億美元稅收的撲克牌室產業，面臨至少50%的萎縮。

柯克蘭說：「這對法律的解讀實在帶來戲劇性的、180度徹底大轉彎的改變，而我們面對的問題，又似沒有任何實質理由要如此，對公眾也沒有任何可見的危害，而牌局 的解讀方式發生180度轉變，將會帶來重大損害。」

柯克蘭本身擁有在佛萊斯諾（Fresno）最大的賭場，名為Club One Casin。他指新規將影響該賭場六成的收入，但表示不會放棄，不會在4月1日就關門大吉，而會與律師做出處理，相信在法律可以做出一點抗衡。

另一業界人士、星光賭場（Stars Casino）的共同擁有人梅萊克（Joseph Melech），在曲萊賽（Tracy）的不同地點經營賭場已有30年。他表示，現時其賭場有80名全職員工，新法規將影響兩成或以上的員工生計，而且當中有很多單親父母，他們獨力撫養子女，需要一份收入，並已受僱多年。