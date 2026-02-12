擅自翻修轉售老宅 一家聖地牙哥業者被起訴

聖地牙哥一家本地炒房業者長期未取得任何許可情況下，擅自翻修並轉售老舊住宅，被市府起訴。圖為該業者非法翻修的一處房產。（取自谷歌地圖）

據CBS 8電視新聞報導，聖地牙哥 市政府近日對一家本地房屋轉賣業者提起民事訴訟，指其長期在未取得任何建築許可、也未通過歷史保存審查的情況下，擅自翻修並轉售老舊住宅，對購屋民眾、社區安全及歷史建築保存構成持續性威脅。

報導稱，市府律師指出，被告是名為「加州 夢想家地產有限責任公司」（California Dreamin'Properties LLC）及其多家關聯企業，實際均由聖地牙哥居民勞倫斯（Zack Kyle Lawrence）擁有與經營。市府已向法院申請禁制令，要求立即停止相關違法行為，並尋求對其非法房屋轉賣行為處以罰款。

根據訴狀內容，勞倫斯名下公司專門鎖定工薪階層社區內受損或老舊住宅，包括喬拉斯溪（Chollas Creek）、山景區（Mountain View）、斯托克頓（Stockton）等地，進行快速翻修後轉售，但過程中未依法申請相關審查與許可。

其中一項具體案例，發生在Shiloh Road 3865號。市府指出，該地原有兩棟1940年代建造的小型住宅及一座獨立車庫。勞倫斯在未取得拆除或建築許可的情況下，拆除車庫並新建一棟一居室單位。隨後檢查人員還發現，原有住宅內存在未經許可的給排水、機械與電力工程，並有違規加建臥室的情形。

類似情況也出現在山景區Hemlock Street 3747號。該房產曾遭火災損毀，被收購後遭全面拆改與擴建。儘管市府檢查人員已介入並開出違規通知，但該房屋仍在數月後在未向買方揭露任何違規事實的情況下出售。

訴狀指出，這種模式發生在多處住宅。每起案件中，鄰居均曾投訴施工問題，市府也依法進行查處。

市府進一步指出，勞倫斯透過頻繁更換公司名稱與企業架構，藉此拖延監管時間，加速出售房產。市府認為這些公司均由勞倫斯實際控制，用於購買、轉移與出售同一批房產。

市府強調，此次訴訟目的在於保護消費者權益、維護社區安全，並防止歷史住宅在未經審查的情況下遭到破壞。案件目前已交由法院審理。