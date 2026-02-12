我的頻道

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

蒙市迎春年節展頭獎 徐先生獲長榮洛城往返台北豪華經濟艙機票

記者謝雨珊／蒙特利公園市報導
「2026蒙市迎春年節展」「幸運大抽獎」頭獎由居住在核桃市的徐先生（左）幸運獲得。徐先生近日前往世界日報大樓領獎，由世界日報社長于趾琴（右）親自接待並頒發獎項。（記者陳開／攝影）
「2026蒙市迎春年節展」於日前落幕，活動壓軸登場的「幸運大抽獎」吸引大批民眾駐足圍觀。獲得長榮航空洛杉磯往返台北豪華經濟艙機票的徐先生，11日前往世界日報領獎，並分享他中獎過程的湊巧經歷。

徐先生笑說，現在詐騙電話很多，他平時幾乎不接陌生來電，但這次接到陌生來電，卻意外接起，還聽到的是中獎通知，讓他直呼「超級幸運」。徐先生表示，他來自台灣，他近期也有返台旅遊計畫，此次獲得往返台北機票，對他而言相當實用。

世報工作人員稱，中獎者沒接到電話其實也無需擔憂，工作人員還會通過電子郵件與短信的方式與他們聯絡。

徐先生表示，多年來幾乎每年都會參加由洛杉磯世界日報主辦的新春年節展，但過去從未中獎，沒想到這次一中就是大獎，讓他感到十分驚喜。

談到參與年節展的原因，徐先生表示，他非常喜歡年節展的熱鬧氛圍，除了能欣賞多元舞台表演，還能品嘗各式美食，其中最喜歡的就是烤肉攤位。

徐先生是世界日報超過20年的忠實讀者。他表示，從來到洛杉磯打拚，就開始看世界日報；平時最關注洛杉磯地方新聞，尤其是健康與治安相關議題。近期讓他印象最深刻的報導，是日前一名92歲長者駕車衝入99大華超市的案件，以及110歲長者過生日。

今年抽獎獎項內容豐富多元，從國際機票、迪士尼樂園門票，到消費禮券一應俱全，設有10個獎項等級，共28人獲獎，回饋抵年節展民眾的熱情支持。

