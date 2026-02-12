獲華航機票 楊女士首次參加年節展抽獎即中獎

楊女士（左）從世界日報社長于趾琴手中接過機票大獎。（記者陳開／攝影）

洛杉磯世界日報 舉辦的「2026蒙市迎春年節展」上，送出多項豪禮。所有獎項獲獎人均已在本報公布。2月11日，獲得中華航空洛杉磯/安大略至亞洲航點來回機票 （經濟艙）的楊女士，來到位於蒙特利公園市的世界日報大樓領獎。她表示，參加過很多次年節展活動，但加入抽獎是第一次；能在新年初贏得大禮，非常興奮。

楊女士從洛杉磯世界日報社長于趾琴的手中接過機票。楊女士說，她就住在蒙市附近。已經連續參加年節展很多年，但是今年是第一次參加抽獎。她說，「開年中獎很驚喜。」她感謝世界日報提供的獎品，稱近期生活較忙，計畫年中過後與家人一起，在尋找心儀的亞洲出行目的地。

楊女士也是世界日報忠實讀者。她閱讀世界日報很多年，認為該報紙是新移民了解美國社會的重要窗口。

楊女士特別感謝世界日報每年舉辦年節展這樣有「年味」的活動，她喜歡帶著孩子們到年節展玩。特別喜歡看中央舞台的表演。有時候，一看就是一整天。她喜歡買糖葫蘆和烤串，讓她想起中國北方家鄉過年時的味道。吃完美食再帶孩子去坐各種遊樂設施。她說，孩子在美國出生，很高興帶著他們參加年節展，感受傳統中國過年的感覺。