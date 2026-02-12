我的頻道

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

南加北一女校友會馬年新春團拜 近百人共襄盛舉

洛杉磯訊
近百位校友齊聚南加北一女校友會春節團拜餐會，場面溫馨熱鬧。（南加州北一女校友會提供）
南加州北一女校友會7日於蒙特利公園市舉行「馬年新春團拜餐會」，吸引近百校友踴躍出席，在熱鬧歡欣的氣氛中迎接新春。校友情誼在佳節團聚中更加深厚，現場洋溢喜慶溫馨氛圍。

開場由鑼鼓隊震撼登場，會長申仲黎親自披掛上陣，擔任象徵吉祥的金黃色獅頭，率領「齊天大聖」化身的金獅亮相。該獅融合孫悟空曾任「弼馬溫」的文化典故，寄寓馬年鎮馬、驅瘟、保平安之意。傳統與創意結合的表演不僅展現文化底蘊，更凸顯校友會創新不忘本的精神，獲得全場熱烈掌聲。

南加州北一女校友會馬年團拜活動中，會長申仲黎（獅頭）參與金獅開場表演，現場鼓聲喧...
申仲黎與理事長陳靜儀率理事會成員，以「一帆風順」、「二龍騰飛」、「三陽開泰」至「萬事如意」等含吉祥寓意的祝賀語，向校友依序拜年。活動內容豐富，包括「大王帶我來巡山」趣味歌舞、猜燈謎、抽獎及齊唱校歌，讓參與者沉浸在傳統節慶的熱鬧氛圍中，歡笑聲此起彼落。

本次團拜由四位不同世代的校友共同擔任主持，分別是1961年畢業的趙亞林、1975年畢業的黃永春與楊達賢，以及2016年畢業的黃加陽。由長中青三代同台合作，象徵北一女校友情誼綿延不斷，世代傳承、攜手服務。

加州北一女校友會自1984年成立以來，持續舉辦多元活動，包括知性講座、社交聯誼與戶外健行，深受當地校友歡迎。主辦單位歡迎南加地區校友踴躍參與未來各項活動，更多資訊可至校友會官網查詢www.aatfgh-scal.org。

金獅穿梭席間向來賓賀歲，為南加北一女校友會春節團拜掀起熱潮，象徵馬年吉祥如意。（...
南加 加州 蒙特利公園市

位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00

