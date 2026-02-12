南加北一女校友會馬年新春團拜 近百人共襄盛舉

近百位校友齊聚南加北一女校友會春節團拜餐會，場面溫馨熱鬧。（南加州北一女校友會提供）

南加 州北一女校友會7日於蒙特利公園市 舉行「馬年新春團拜餐會」，吸引近百校友踴躍出席，在熱鬧歡欣的氣氛中迎接新春。校友情誼在佳節團聚中更加深厚，現場洋溢喜慶溫馨氛圍。

開場由鑼鼓隊震撼登場，會長申仲黎親自披掛上陣，擔任象徵吉祥的金黃色獅頭，率領「齊天大聖」化身的金獅亮相。該獅融合孫悟空曾任「弼馬溫」的文化典故，寄寓馬年鎮馬、驅瘟、保平安之意。傳統與創意結合的表演不僅展現文化底蘊，更凸顯校友會創新不忘本的精神，獲得全場熱烈掌聲。

南加州北一女校友會馬年團拜活動中，會長申仲黎（獅頭）參與金獅開場表演，現場鼓聲喧天，年節氣氛濃厚。（南加州北一女校友會提供）

申仲黎與理事長陳靜儀率理事會成員，以「一帆風順」、「二龍騰飛」、「三陽開泰」至「萬事如意」等含吉祥寓意的祝賀語，向校友依序拜年。活動內容豐富，包括「大王帶我來巡山」趣味歌舞、猜燈謎、抽獎及齊唱校歌，讓參與者沉浸在傳統節慶的熱鬧氛圍中，歡笑聲此起彼落。

本次團拜由四位不同世代的校友共同擔任主持，分別是1961年畢業的趙亞林、1975年畢業的黃永春與楊達賢，以及2016年畢業的黃加陽。由長中青三代同台合作，象徵北一女校友情誼綿延不斷，世代傳承、攜手服務。