洛縣緊急租金補助 最高可領1.5萬元 即起申請

洛縣「緊急租金補助計畫」第二階段申請9日啟動。（本報檔案照）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，洛縣 「緊急租金 補助計畫」（Emergency Rent Relief Program）第二階段申請，自9日上午9時開始為期一個月。這項計畫在協助面臨財務不穩定的居民，提供高額補助金幫助房客、房東與被迫遷離的屋主清償住房相關債務。

這項計畫去年12月推出第一階段申請，當時共收到超過4600件申請。每個住房單位最高可獲得1萬5000元補助，用於支付積欠的房租、房貸款 項與水電等公用事業費用。為加快補助發放流程，縣府已降低申請門檻，以期更有效率地分配新的1460萬元補助資金。

洛縣消費者暨商業事務局主任卡巴哈爾（Rafael Carbajal）表示，這項計畫的存在，是因縣府領導層深刻理解，各種緊急事件已對居民造成深遠影響。「我鼓勵有需要的房客與房東盡快上lacountyrentrelief.com了解相關資格與文件說明。」

計畫提出申請的居民，請依下列步驟進行：

首先確認申請資格：該計畫優先協助小型房東（擁有四個住房單位或以下者）及家庭收入不超過該地區中位數收入80%的住戶。準備相關文件：申請者備妥政府核發身分證明文件、收入證明（報稅資料或薪資單）及居住證明（租賃合約等）。

接著提交申請：可上官方網站填寫申請表。房客現可直接提交申請，但申請案需由房客與房東雙方分別完成各自填寫內容，案件才予以正式受理。若無法上網者，可撥打877-849-0770透過核准的合作單位以電話申請。一旦補助款撥付給房東，房客將收到通知，說明補助金涵蓋的具體期間，以便存檔。