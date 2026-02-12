我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

洛縣緊急租金補助 最高可領1.5萬元 即起申請

編譯陳盈霖／綜合報導
洛縣「緊急租金補助計畫」第二階段申請9日啟動。（本報檔案照）
洛縣「緊急租金補助計畫」第二階段申請9日啟動。（本報檔案照）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，洛縣「緊急租金補助計畫」（Emergency Rent Relief Program）第二階段申請，自9日上午9時開始為期一個月。這項計畫在協助面臨財務不穩定的居民，提供高額補助金幫助房客、房東與被迫遷離的屋主清償住房相關債務。

這項計畫去年12月推出第一階段申請，當時共收到超過4600件申請。每個住房單位最高可獲得1萬5000元補助，用於支付積欠的房租、房貸款項與水電等公用事業費用。為加快補助發放流程，縣府已降低申請門檻，以期更有效率地分配新的1460萬元補助資金。

洛縣消費者暨商業事務局主任卡巴哈爾（Rafael Carbajal）表示，這項計畫的存在，是因縣府領導層深刻理解，各種緊急事件已對居民造成深遠影響。「我鼓勵有需要的房客與房東盡快上lacountyrentrelief.com了解相關資格與文件說明。」

計畫提出申請的居民，請依下列步驟進行：

首先確認申請資格：該計畫優先協助小型房東（擁有四個住房單位或以下者）及家庭收入不超過該地區中位數收入80%的住戶。準備相關文件：申請者備妥政府核發身分證明文件、收入證明（報稅資料或薪資單）及居住證明（租賃合約等）。

接著提交申請：可上官方網站填寫申請表。房客現可直接提交申請，但申請案需由房客與房東雙方分別完成各自填寫內容，案件才予以正式受理。若無法上網者，可撥打877-849-0770透過核准的合作單位以電話申請。一旦補助款撥付給房東，房客將收到通知，說明補助金涵蓋的具體期間，以便存檔。

洛縣 租金 貸款

上一則

全球旅遊中心推各種不同玩法旅團

下一則

獲華航機票 楊女士首次參加年節展抽獎即中獎

延伸閱讀

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」
更新設備為由 今年電費飆漲 5600萬美國人喊痛

更新設備為由 今年電費飆漲 5600萬美國人喊痛
更新設備為由 美國今年電費飆漲

更新設備為由 美國今年電費飆漲
限權或停權ICE？要求國安部改革 民主黨參眾黨團分歧

限權或停權ICE？要求國安部改革 民主黨參眾黨團分歧
前中共軍委廖錫龍告別式 出現胡錦濤署名花圈

前中共軍委廖錫龍告別式 出現胡錦濤署名花圈
預算不足1500萬 新州1學區陷入財政危機

預算不足1500萬 新州1學區陷入財政危機

熱門新聞

位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃