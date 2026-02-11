爾灣首屆農曆新年遊行嘉年華 逾萬人同歡

我的頻道

爾灣訊
爾灣首屆農曆新年遊行與嘉年華日前在大公園舉行。（南海岸中華文化中心提供）
爾灣首屆農曆新年遊行與嘉年華，日前在大公園舉行。活動吸引上萬多元族裔居民參與。

遊行由爾灣市警局機車、特斯拉Cybertruck與騎警領頭，民選官員、社區領袖及華裔、韓裔、越裔、馬來西亞、柬埔寨等族裔表演團體依序沿「歷史時間軸步道」前行，展現城市多元共融精神。資深舞台美術家孫鈺民打造的「馬年花車」吸引民眾拍照留念。兩頭大龍與多隻小龍的舞龍表演、南海岸中華武術隊翻身與柔力球演出等精彩紛呈。

嘉年華活動舞台表演豐富多元，包括南海岸中華樂團、爾灣沉浸式中文學校、越南水雲舞團、夏威夷草裙舞團、韓國彩帶鼓隊、日本太鼓團、印尼甘美朗樂團、中華舞蹈團、跆拳道示範隊、武術隊及爾灣融合獅團輪番演出，贏得觀眾熱烈掌聲。親子文化體驗如趣味「吃龍」、麻將賓果、小燈籠製作、剪紙手作等亦吸引大量家庭參與，爾灣華人松柏會與書畫同源會聯合攤位免費贈送手繪涼扇。

爾灣市長Larry Agran、副市長James Mai、市議員Melinda Liu與William Go表示，農曆新年遊行展現爾灣文化多樣性與包容精神，期盼未來成為年度新春盛事。與會民選官員還包括橙縣縣政委員Katrina Foley、國會眾議員閔大衛（Dave Min）及加州州眾議員Cottie Petrie-Norris。

活動由亞裔博物館主辦，爾灣市政府及南海岸中華文化中心等社團全力支持。

嘉年華活動舞台表演豐富多元。（南海岸中華文化中心提供）
兩隻大龍與多隻小龍的舞龍表演。（南海岸中華文化中心提供）
爾灣首屆農曆新年遊行與嘉年華日前在大公園舉行。（南海岸中華文化中心提供）
