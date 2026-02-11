安大略迎馬年 特製首日封郵票

我的頻道

記者張宏／洛杉磯報導
美國貿易發展委員會與美國青島總商會主辦的「2026馬到成功」春節聯歡晚會7日在安大略舉行。（主辦方提供）
美國貿易發展委員會與美國青島總商會主辦的「2026馬到成功」春節聯歡晚會7日在安大略（Ontario）舉行，中美集郵中心特別為這次春晚製作紀念首日封，並於現場展出中美建交40年來的相關集郵作品。

活動現場同時展示多項中國非物質文化遺產作品，包括面塑、糖畫、剪紙及藝術軟雕塑等，並舉辦洛杉磯中美藝術家作品展，部分藝術家並於現場書寫「福」字贈送觀眾。洛杉磯畫展組委會主席張文成表示，書畫展邀請中國30餘名畫家共60幅作品參展，美國當地四名畫家也參加展覽，作品涵蓋山水、花卉、人物，以及西藏的風土文化內容，是一次內容非常全面的畫展。美國貿易發展委員會此前已與美國齊白石藝術研究院共同組織五次書畫展，把中國文化帶到美國，與美國文化相互碰撞、相互學習。

春晚節目涵蓋舞蹈、獨唱、器樂演奏及京劇臉譜等節目，現場共有300餘名政商人士及僑界共同慶祝農曆新年，包括聖伯納汀諾縣縣政委員Curt Hagman、內陸帝國縣政委員Jesus Eduardo Escobar及安大略市長Paul Leon、聯邦眾議員趙美心、加州財務長馬世雲、加州參議員Bob Archuleta、加州眾議員方樹強等人出席。尼克森博物館、洛杉磯地區郵政局、北京聯誼會及中美集郵中心等機構亦派代表參與相關慶祝活動。

組委會執行主席宮利維表示，今年春晚形式多樣，族裔多元，不僅有豐富的節目表演，還有書畫和中國傳統技藝展示，不僅弘揚中國傳統文化，且體現各個族裔的文化融合。美國貿易發展委員會成立十年來，在促進中美國際貿易、推動中醫藥傳承及中美文化交流等方面做出積極貢獻。特別是在今年成立加州自貿區產業園，將促進加州經濟發展，創造更多就業機會。未來十年，也將繼續努力，推動美國與中美的合作。

活動現場同時展示多項中國非物質文化遺產作品，包括面塑、糖畫、剪紙及藝術軟雕塑等。（主辦方提供）
現場洋溢著馬年氛圍。（主辦方提供）
美國貿易發展委員會與美國青島總商會主辦的「2026馬到成功」春節聯歡晚會7日在安...
