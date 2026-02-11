聖瑪利諾過春節 洋人愛上打麻將 財神爺廣發紅包

我的頻道

記者邵敏／聖瑪利諾報導
新春活動上，洋人打麻將非常興奮。（Anna提供）
洛杉磯縣華人聖瑪利諾市（San Marino），7日舉辦農曆新年園遊會，華洋居民齊聚熱鬧過春節。當天攤位專門設有傳統的麻將桌，吸引洋人學打麻將。活動現場，財神爺給往來遊客發紅包，祝福新年快樂。

聖瑪利諾華人協會主辦的新春活動，7日在Lacy Park舉行，免費對公眾開放。本次園遊會別具一格，除傳統的美食、手工等攤位外，還設有遊戲性質的麻將桌。洋人遊客對此非常興奮，在華人朋友的現場教學下嘗試打麻將，直呼「太好玩」。不過，華人笑稱，打麻將的老外，需有些中文基礎才行，否則不會看麻將牌。

當天活動以童子軍國旗儀式揭開序幕，多位社區領袖、嘉賓上台致詞，送上新春祝福。舞獅表演瞬間點燃現場年節氣氛，贏得觀眾陣陣掌聲。園遊會眾多美食、親子互動區、寫春聯、做燈籠等傳統活動，吸引各族裔民眾參與。活動現場，華協前會長柯永青（Peter Koh）裝扮成財神爺，帶著盛裝出席的華埠小姐，向現場遊客廣發紅包，送出「恭喜發財」的新年祝福。「今年場景與去年形成鮮明對比，去年此時，洛杉磯正經歷毀滅性的山火打擊，」柯永青表示，「今年春節慶典，到處洋溢著歡樂的氣氛。」

舞台節目精彩不斷，中文學校帶來的舞蹈、武術演出、中華武術、太極拳、功夫扇與雙手劍表演，展現傳統文化力與美；新疆舞、古箏、二胡等民族傳統音樂，呈現東方藝術底蘊；越南舞、韓國傳統舞、日本太鼓、Zumba、拉丁舞、K-Pop及現代舞，體現多元族裔特色；青少年團體與社區樂團、鼓隊輪番登台。華協會長陳鴻逸（Henry Chang）表示，農曆新年不僅是華人社區的重要節慶，更是促進族群交流、分享文化的珍貴時刻。希望透過這場慶典，讓更多社區朋友認識東方文化，同時為新的一年帶來平安、喜樂與希望。

此次活動由市府，聖瑪利諾扶輪社、San Marino City Club以及五家企業支持促成，包括Wealth Enhancement Group、East West Bank、Sky Vision、Cathay Bank、US Bank。活動現場嘉賓雲集，市長周書揚、市議員周克奇、羅經程、張弘德、Gretchen Shepherd Romey到場祝賀；聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、參議員Sasha Renee Perez、洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）、聖蓋博市議員吳程遠、洛僑中心主任鍾佩珍等參加，共迎馬年新春。

活動現場到處都是喜慶的色彩。（記者邵敏／攝影）
活動現場嘉賓雲集，共迎馬年新春。（記者邵敏／攝影）
各族裔居民愛上農曆新年。（記者邵敏／攝影）
聖瑪利諾新春活動，7日在Lacy Park舉行。（記者邵敏／攝影）
舞台節目精彩不斷。（記者邵敏／攝影）
「財神爺」帶著華埠小姐發紅包。（蕾蕾提供）
