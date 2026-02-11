河濱縣今年首見 1童確診麻疹

河濱縣衛生系統發布確診首例麻疹兒童患者消息。（取自河濱縣公共衛生系統網站）

南加內陸河濱縣公共衛生官員證實，縣內出現2026年首例麻疹 確診病例，為一名居住在縣西部地區、未接種疫苗 的兒童。衛生單位表示，該兒童近期並無國際或跨州旅行史，目前已在家休養，病情正在恢復中。

據The Press-Enterprise報導，官員指出，這起病例至少是今年以來，加州 第九起麻疹確診個案。此外，聖伯納汀諾縣日前也通報一宗麻疹病例，涉一名來自外州、未接種疫苗的青少年。隨著鄰近縣市病例增加，公共衛生部門警告，麻疹傳播風險已明顯上升。

河濱縣公共衛生官Jennifer Chevinsky表示，麻疹現在已影響到河濱縣，甚至出現在沒有近期國際或跨州旅行史的人身上，顯示已有社區傳播。儘快接種疫苗的重要性不言而喻。

衛生官員說明，麻疹是高度傳染、且可能致命的疾病，透過空氣傳播。5歲以下兒童、孕婦及免疫功能低下者，特別容易出現嚴重併發症。感染後約10至14天會出現症狀，常見包括先從臉部開始、再擴散至全身的紅疹，以及發燒、流鼻水、咳嗽和結膜炎（紅眼症）。在嚴重情況下，麻疹可能導致肺炎或腦炎，甚至危及生命。

公共衛生部門呼籲，確診或疑似感染麻疹者應留在家中，以防止病毒進一步擴散。同時提醒家長與民眾檢視疫苗接種紀錄，依照醫師建議完成麻疹、腮腺炎與麻疹混合疫苗（MMR） 接種。