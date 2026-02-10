華女按摩師向臥底警提議性交易 被捕

我的頻道

佛羅里達訊
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）
佛羅里達州夏洛特港（Port Charlotte）一名華人女性，近期涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，而遭到逮捕。夏洛特縣警局（Charlotte County Sheriff's Office）近日表示，接獲線報指稱位於當地的AAA Rose Massage涉嫌從事非法性交易，隨即展開調查。

根據縣警局的官方發文，該按摩場所位於夏洛特港市S. Tamiami Trail 3315號。2月4日，夏洛特縣警局毒品組在戰略重點區域應變小組（STAR）協助下，實施臥底行動，以查證相關指控是否屬實。

調查期間，現年64歲的曾紅（音譯，Hong Zeng），1961年8月21日出生，涉嫌向一名臥底警探提出並同意以金錢換取性行為，並在談話過程中隔著衣物撫摸（grope）對方。警方進一步查明，曾紅的按摩師執照早在2020年6月即被佛州衛生廳吊銷，依法不得再從事按摩相關工作。

警方表示，曾紅因此被控多項罪名，包括招攬賣淫、蓄意觸碰或攻擊、使用或企圖使用已被吊銷的按摩執照，以及非暴力抗拒執法。

夏洛特縣警局警長Bill Prummell在聲明中表示，只要類似行為仍在縣內發生，警方將持續執法並關閉相關場所，「這類活動在本縣沒有立足之地，警告已經給出，不立即歇業離開，下一個就會被查辦。」

警方補充，夏洛特縣警局目前正積極與佛州衛生廳合作，持續針對相關場所進行調查與整頓。

佛州 華人 佛羅里達州

