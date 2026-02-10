ICE行動頻繁引恐慌 洛縣警長：社區可放心求助

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
洛杉磯縣警局局長盧納（左二）9日與社區人士會面，向社區居民說明地方執法單位與聯邦移民執法的職責分工。（記者謝雨珊／攝影）
洛杉磯縣警局局長盧納（左二）9日與社區人士會面，向社區居民說明地方執法單位與聯邦移民執法的職責分工。（記者謝雨珊／攝影）

由於不少民眾對聯邦移民執法行動的頻繁，及其偏向暴力的執法方式感到擔憂與恐慌，洛杉磯縣警局（LASD）局長盧納（Robert G. Luna）於9日與社區人士會面，向社區居民說明地方執法單位與聯邦移民執法的職責分工，並提供居民在面對移民相關事件時如何保障自身權益的指引。

針對居民關心的ICE行動，洛杉磯縣警局局長盧納表示，洛縣地方警力不介入純粹的民事移民案件。也就是說，如果個人僅涉及移民身分問題，地方警力不會執法。他強調：「除非涉及重大犯罪，否則居民不會因身分被移交給聯邦單位。」

他進一步說明，自去年5月起，聯邦政府開始使用經聯邦法官簽署的「聯邦司法逮捕令」。在這種情況下，地方警力才需配合移交，但通常僅限於嚴重犯罪者。統計顯示，大多數被捕者並非暴力或重大罪犯。他也指出，僅因外貌或族群特徵在公共場合追捕居民，是不可接受的。

洛杉磯縣警局局長盧納來自移民家庭，因此特別重視社區信任與多元文化價值。（記者謝雨...
洛杉磯縣警局局長盧納來自移民家庭，因此特別重視社區信任與多元文化價值。（記者謝雨珊／攝影）

盧納理解居民對聯邦移民行動的恐懼，他說，若社區發生事件或對安全有疑慮，仍建議民眾主動聯絡地方警力，尋求保護與協助。他坦言，一直擔心民眾因身分問題而不敢報案提供資訊，「這現在正在發生。」他強調：「社區信任是我們最重要的資產，」並呼籲移民居民無論身分如何，都不應因害怕被移交ICE而不報案，「除非你涉及重大犯罪，否則不會僅因身分問題被隨意移交給ICE。」

他同時希望居民對警方保持信任，並指出，洛縣警局的警員皆公開身分，佩戴名牌、警徽與臂章，不會戴面罩，與部分聯邦單位的作法不同，居民可透過這些明顯標誌辨識，避免混淆。

盧納坦言自己來自移民家庭，因此特別重視社區信任與多元文化價值。他強調，移民對社會有重要貢獻，將其與犯罪掛鉤是不正確的。他也重申，地方執法與聯邦執法各司其職：地方警力保障社區日常安全，聯邦單位則處理重大移民犯罪案件。他鼓勵居民在遇到問題時，放心聯絡地方警力，以保護自身與社區安全。

