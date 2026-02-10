蔚藍人文堂 打造公共關懷平台

「蔚藍人文堂」創辦人蔚藍（左六）與主講嘉賓及同伴一起。（蔚藍提供）

在南加州華人 社群中，「蔚藍」這個名字，代表的不只是一名女性，而是一個平台展示「群智與愛的人文情懷」。蔚藍來自台灣，以她名創辦的「蔚藍人文堂」，自2020年開始以來，多年默默耕耘，逐步發展為跨地域、跨世代的華人公共人文平台，為聽講者打開視野，為心靈提供安放之所。

蔚藍說，非營利「蔚藍人文堂」自創辦以來，已經在線上和實體舉辦人文講座數百場，聽講人數也有10幾萬人次。僅在2025年就舉辦了60場全球雲端公益線上及實體專題演講。當年駐堂講師四場系列線上演講，內容包括林伯杰的四大音樂劇，林仁斌的四大歌劇，楊馥如的但丁神曲，夏紅的紅樓夢，苑默文的絲綢之路，顧素琿的印象畫派，馬世芳的中西流行音樂百科全書等。

談起「蔚藍人文堂」的誕生，蔚藍說，疫情發生後，大家都宅在家中避疫。於是在她倡議下，一群志同道合的華人通過Zoom組織起來，開始自發讀書學習，從知識當中汲取營養，提升自信心。自2020年6月開始舉辦人文堂，次年有人願意捐款贊助，於是他們成立了一個非營利組織，起名「蔚藍人文堂」。

蔚藍和她的同伴們相信，在快速變動、資訊碎片化的時代，社會更需要一個能讓人停下來思考、傾聽與對話的空間。邀請的主講人主要是來自台灣、美國的各領域具影響力的華裔媒體人、學者、作家、音樂家、藝術家、科技專家、美食藝術家及藝文界名人等，從不同角度切入，探討個人生命、家庭關係、社會議題與文化藝術未來。

她說，自創辦以來，「蔚藍人文堂」已經舉辦了344場專題演講。聽講者熱情踴躍，其中邀請旅居義大利的作家楊馥如就但丁神曲演講四場，開場5分鐘，線上會議室就湧進1000人。