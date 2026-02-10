我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府周末又局部關門 機場安檢恐受影響…今日5件事

路易斯安納州這快樂城市 早上9點舞池已擠滿人

蔚藍人文堂 打造公共關懷平台

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「蔚藍人文堂」創辦人蔚藍（左六）與主講嘉賓及同伴一起。（蔚藍提供）
「蔚藍人文堂」創辦人蔚藍（左六）與主講嘉賓及同伴一起。（蔚藍提供）

在南加州華人社群中，「蔚藍」這個名字，代表的不只是一名女性，而是一個平台展示「群智與愛的人文情懷」。蔚藍來自台灣，以她名創辦的「蔚藍人文堂」，自2020年開始以來，多年默默耕耘，逐步發展為跨地域、跨世代的華人公共人文平台，為聽講者打開視野，為心靈提供安放之所。

蔚藍說，非營利「蔚藍人文堂」自創辦以來，已經在線上和實體舉辦人文講座數百場，聽講人數也有10幾萬人次。僅在2025年就舉辦了60場全球雲端公益線上及實體專題演講。當年駐堂講師四場系列線上演講，內容包括林伯杰的四大音樂劇，林仁斌的四大歌劇，楊馥如的但丁神曲，夏紅的紅樓夢，苑默文的絲綢之路，顧素琿的印象畫派，馬世芳的中西流行音樂百科全書等。

談起「蔚藍人文堂」的誕生，蔚藍說，疫情發生後，大家都宅在家中避疫。於是在她倡議下，一群志同道合的華人通過Zoom組織起來，開始自發讀書學習，從知識當中汲取營養，提升自信心。自2020年6月開始舉辦人文堂，次年有人願意捐款贊助，於是他們成立了一個非營利組織，起名「蔚藍人文堂」。

蔚藍和她的同伴們相信，在快速變動、資訊碎片化的時代，社會更需要一個能讓人停下來思考、傾聽與對話的空間。邀請的主講人主要是來自台灣、美國的各領域具影響力的華裔媒體人、學者、作家、音樂家、藝術家、科技專家、美食藝術家及藝文界名人等，從不同角度切入，探討個人生命、家庭關係、社會議題與文化藝術未來。

她說，自創辦以來，「蔚藍人文堂」已經舉辦了344場專題演講。聽講者熱情踴躍，其中邀請旅居義大利的作家楊馥如就但丁神曲演講四場，開場5分鐘，線上會議室就湧進1000人。

「蔚藍人文堂」實體活動參與者。（蔚藍提供）
「蔚藍人文堂」實體活動參與者。（蔚藍提供）

華人 加州

上一則

入住國家公園免費還有錢拿 但須做一事

下一則

台灣旅美作曲家詹佳賢走創作新路 獲美影展肯定

延伸閱讀

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議
「夏季街道」、「無車地球日」交通局徵策畫夥伴

「夏季街道」、「無車地球日」交通局徵策畫夥伴
周瑜開店「豬葛亮」賣食材 惹怒諸葛亮後代 要求官方撤銷商標

周瑜開店「豬葛亮」賣食材 惹怒諸葛亮後代 要求官方撤銷商標
女子周瑜開店命名「豬葛亮」 諸葛亮後代不滿促撤

女子周瑜開店命名「豬葛亮」 諸葛亮後代不滿促撤
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
教師+藝術家 王武劍AI雕塑觸摸虛空

教師+藝術家 王武劍AI雕塑觸摸虛空

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了