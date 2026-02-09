德州邊境查獲人蛇走私 中國籍「特殊調查對象」遭逮捕

德州公共安全部（DPS）公布被當局標記為「特殊利益人士」的劉北北（Beibei Liu，音譯）被捕照片。（Department of Public Safety）

KRIS電視台報導，德州 當局近日在馬維里克縣（Maverick County）執行「孤星行動」（Operation Lone Star）時，攔截一起人蛇走私案。一名尼加拉瓜籍男子因非法載運包括一名中國籍人士在內的四非法移民 遭到逮捕。而該被捕的中國籍人士，此前曾被當局標記為「特殊調查對象」（Special Interest Alien）。

德州公共安全部（DPS）官員日前在277號國道攔查一輛灰色豐田Camry轎車。警員隨後在車內發現四名身穿迷彩服的非法移民。

經查證，涉嫌開車運送的人犯，為35歲的尼加拉瓜籍非法移民伊巴拉（Juan Alfonso Merlo Ibarra），他被控四項「人口走私罪」並關押於馬維里克縣監獄。

在被救出的移民中，包含一名34歲的中國籍男子劉北北（Beibei Liu，音譯）。美國執法單位將其標記為「特殊調查對象」（Special Interest Alien）。「特殊調查對象」是指來自可能對美國國家安全構成潛在威脅或風險之國家的個人。

其餘三名移民來自墨西哥，包括一名未成年人。目前劉北北與其他三名非法移民已移交給美國邊境 巡邏隊（U.S. Border Patrol）處理。