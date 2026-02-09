德州邊境查獲人蛇走私 中國籍「特殊調查對象」遭逮捕

我的頻道

編譯組／綜合報導
德州公共安全部（DPS）公布被當局標記為「特殊利益人士」的劉北北（Beibei Liu，音譯）被捕照片。（Department of Public Safety）
KRIS電視台報導，德州當局近日在馬維里克縣（Maverick County）執行「孤星行動」（Operation Lone Star）時，攔截一起人蛇走私案。一名尼加拉瓜籍男子因非法載運包括一名中國籍人士在內的四非法移民遭到逮捕。而該被捕的中國籍人士，此前曾被當局標記為「特殊調查對象」（Special Interest Alien）。

德州公共安全部（DPS）官員日前在277號國道攔查一輛灰色豐田Camry轎車。警員隨後在車內發現四名身穿迷彩服的非法移民。

經查證，涉嫌開車運送的人犯，為35歲的尼加拉瓜籍非法移民伊巴拉（Juan Alfonso Merlo Ibarra），他被控四項「人口走私罪」並關押於馬維里克縣監獄。

在被救出的移民中，包含一名34歲的中國籍男子劉北北（Beibei Liu，音譯）。美國執法單位將其標記為「特殊調查對象」（Special Interest Alien）。「特殊調查對象」是指來自可能對美國國家安全構成潛在威脅或風險之國家的個人。

其餘三名移民來自墨西哥，包括一名未成年人。目前劉北北與其他三名非法移民已移交給美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）處理。

此次逮捕行動屬「孤星行動」的一部分。該行動是德州政府為因應美墨邊境非法移民激增及毒品走私問題，所發起的邊境安全倡議。

德州公共安全部（DPS）官員在277號國道攔查一輛灰色豐田Camry轎車執法畫面...
南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

