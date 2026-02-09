我的頻道

超級盃中場秀「壞痞兔」穿64號球衣 代表什麼意思？

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

亞裔咖啡店涉黃 警方突襲逮17人勒令停業

洛杉磯訊
園林市警方特別調查組根據民眾檢舉進入DD Café執行查緝行動，當晚逮捕17人，並張貼紅標勒令停業。（取自園林市警察局Facebook）
加州橙縣園林市（Garden Grove）一家名為「DD Café」的咖啡店，近日被媒體臥底曝光，店內疑提供與其登記性質不符的私人舞蹈與現金交易服務，並允許顧客攜帶酒精飲料入內。警方隨後前往查緝，逮捕17人並張貼紅標，勒令停業。相關情況仍待進一步釐清。

市府資料顯示，該店位於麥法登路（McFadden Ave）10552號，僅登記為一般咖啡店。洛杉磯福斯電視台臥底調查指出，店內女性員工除提供飲品服務外，還向顧客提供脫衣舞（lap dances）表演，並以現金方式收費，另有允許顧客攜帶酒精飲料入內的情形。

曾居住園林市、並擔任新聞製作人的莫拉（Mytchell Mora）表示，過去一年內，他多次向市府、鄰近學校及學區反映該店營業狀況，認為相關單位應正視問題。他指出，該店距離拉昆塔高中（La Quinta High School）僅為步行距離，讓他感到憂心。

依據園林市政法規，成人娛樂業者不得設立於距離學校設施1000呎範圍內，但DD Café的選址是否違規，仍待當局進一步認定。福斯電視台記者日前前往店內詢問經營情況，一名自稱負責人的女子回應該處「只是咖啡店」，並要求媒體離開，店主則未出面接受採訪。

媒體於2月3日及5日先後電郵聯繫園林市政府，說明臥底調查內容並請求回應，但未獲答覆。5日晚，園林市警局透過社媒表示，已針對DD Café展開執行行動，並粘貼紅標。

警方指出，紅標可因安全、建築或法規相關問題開立，但截至目前，尚未公布被捕人員涉及的具體原因，是否提出正式指控仍不明朗。附近居民表示，對警方行動不感到意外，認為類似的店家長期存在，盼市府與執法單位未來能加強管理與稽查。

根據DD Café的Yelp信息，這是一家主打亞裔女孩的比基尼咖啡店。其宣傳圖片上，有諸多穿著清涼的亞裔女孩。而根據該店的谷歌網友評價，在191個評論中，許多討論的焦點都是女孩的服務，而非咖啡或食物。更有部分評論是點評亞裔女孩的長相、身材等。例如約一周前的一則評論中，有顧客說「那個長得很高的亞裔女孩，她的服務真的太糟了」。

園林市警方特別調查組根據民眾檢舉進入DD Café執行查緝行動，當晚逮捕17人，並張貼紅標勒令停業。（取自園林市警察局Facebook）

