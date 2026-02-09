西敏市廢棄購物中心 將迎新生

西敏市購物中心（Westminster Mall）關門並成為犯罪溫床後，將迎來新生。圖為該地新建案「Bolsa Pacific」渲染圖。（AO建築設計公司）

位於南加州 橙縣的西敏市購物中心（Westminster Mall），自去年10月關閉之後，不時遭人非法闖入，破壞商場設施，成為犯罪活動溫床，令當地民眾和市府十分憂心。不過該老商場如今即將迎來新發展，將興建占地83.3英畝的大型商住混合樓盤。

根據西敏市警局，該購物中心關閉後，相關單位將封板封住該建築，但仍不時遭人非法闖入。從內部情況看來，擅闖者已嚴重破壞商場，不僅砸毀商店櫥窗玻璃，將遺留的商品四處亂扔，室內大部分牆面也遭噴漆塗鴉。從去年10月至今，警方已接獲超過400起報警電話。

根據Urbanize LA等網站信息，近日，新建案開發商Shopoff Realty Investment宣布完成商場剩餘土地併購，為其名為「Bolsa Pacific」的大型建案鋪平道路。目前該建案仍在等待西敏市府審核，預計在今年將順利獲批。對現有西敏購物中心的拆除工作，也預計今年啟動，不過該處土地的標靶百貨（Target）將正常運營。「Bolsa Pacific」建案預計在2026年末動工。

根據負責該建案的建築公司AO，建案將包含2250個住宅單元，包括供出售的房屋，市場價出租公寓以及可負擔住房；約22萬平方英尺的零售空間；120間酒店房間；占地15畝的公園和開放空間。AO建築公司公布的渲染圖顯示，一些樓盤有八層樓高。

建商Shopoff過去三年一直在逐步收購西敏市購物中心的土地，最初的收購發生在2022年夏季，Shopoff收購其中的26英畝土地，該土地曾是Sears和Macy's 商城。

根據NBC電視台4日對Shopoff建商業主、執行長Bill Shopoff的採訪，目前工人已經開始清理商場內部的斷壁殘垣，預計今年4或5月開始拆除商場。Bill Shooff表示，零售業雖然還有市場，但如今實體商店面臨巨大成本壓力。對即將興建於此的「Bolsa Pacific」建案，他說，「民眾可以想像一個非常充滿活力的新社區。」

西敏市購物中心被一些媒體認為是如今南加 州已永久歇業的最大商城。該商城毗鄰405高速路以及Goldenwest大街，地理位置優越。周邊城市包括芳泉谷（Fountain Valley），園林市（Garden Grove）等。這些城市有不少亞裔居民。