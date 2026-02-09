西敏市廢棄購物中心 將迎新生

我的頻道

記者王若然／洛杉磯綜合報導
位於南加州橙縣的西敏市購物中心（Westminster Mall），自去年10月關閉之後，不時遭人非法闖入，破壞商場設施，成為犯罪活動溫床，令當地民眾和市府十分憂心。不過該老商場如今即將迎來新發展，將興建占地83.3英畝的大型商住混合樓盤。

根據西敏市警局，該購物中心關閉後，相關單位將封板封住該建築，但仍不時遭人非法闖入。從內部情況看來，擅闖者已嚴重破壞商場，不僅砸毀商店櫥窗玻璃，將遺留的商品四處亂扔，室內大部分牆面也遭噴漆塗鴉。從去年10月至今，警方已接獲超過400起報警電話。

根據Urbanize LA等網站信息，近日，新建案開發商Shopoff Realty Investment宣布完成商場剩餘土地併購，為其名為「Bolsa Pacific」的大型建案鋪平道路。目前該建案仍在等待西敏市府審核，預計在今年將順利獲批。對現有西敏購物中心的拆除工作，也預計今年啟動，不過該處土地的標靶百貨（Target）將正常運營。「Bolsa Pacific」建案預計在2026年末動工。

根據負責該建案的建築公司AO，建案將包含2250個住宅單元，包括供出售的房屋，市場價出租公寓以及可負擔住房；約22萬平方英尺的零售空間；120間酒店房間；占地15畝的公園和開放空間。AO建築公司公布的渲染圖顯示，一些樓盤有八層樓高。

建商Shopoff過去三年一直在逐步收購西敏市購物中心的土地，最初的收購發生在2022年夏季，Shopoff收購其中的26英畝土地，該土地曾是Sears和Macy's商城。

根據NBC電視台4日對Shopoff建商業主、執行長Bill Shopoff的採訪，目前工人已經開始清理商場內部的斷壁殘垣，預計今年4或5月開始拆除商場。Bill Shooff表示，零售業雖然還有市場，但如今實體商店面臨巨大成本壓力。對即將興建於此的「Bolsa Pacific」建案，他說，「民眾可以想像一個非常充滿活力的新社區。」

西敏市購物中心被一些媒體認為是如今南加州已永久歇業的最大商城。該商城毗鄰405高速路以及Goldenwest大街，地理位置優越。周邊城市包括芳泉谷（Fountain Valley），園林市（Garden Grove）等。這些城市有不少亞裔居民。

西敏市購物中心開發案是近幾年舊商場開發案之一。其他的還包括位華人區工業市的Puente Hills Mall開發案。該商城1974年建成運營，到如今逐漸落寞。不過該處也即將迎來新開發案「Puente Hills Mall Expansion Project」，不但將改建現有的商城，使其具現代光芒，更拓展約20萬平方英尺，使其成為一處集休閒娛樂一體的現代化場所。

