營建成本飆 天普市擬增修屋補助

記者張庭瑜／天普市報導
天普市通過近30萬元社區發展補助金預算，調升房屋修繕貸款與補助上限，協助低收入家庭改善居住環境。（記者張庭瑜╱攝影）
天普市通過近30萬元社區發展補助金預算，調升房屋修繕貸款與補助上限，協助低收入家庭改善居住環境。（記者張庭瑜╱攝影）

因應營建成本上漲，天普市議會通過2026至2027財年「社區發展補助金計畫」（CDBG）預算案，總額為29萬7288美元，其中約85%經費、即25萬2288美元將投入「房屋修繕貸款與小工程補助計畫」，並將補助金與貸款額度分別調升至1萬5000美元及4萬美元，以協助低收入自住屋主修繕住所，改善生活品質。

市府指出，該修繕計畫自1990年代中期開辦至今，深受民眾歡迎，目前候補名單已累積約30戶。原貸款及補助上限分別為3萬5000美元及1萬美元，由於加州建築成本自2016年起上漲近五成，民眾在舊額度下難以進行必要修繕，因此市府建議全面調升，以提升實用性。

天普市每年獲得聯邦政府「社區發展補助金」，須用於協助中低收入家庭、消除都市斑駁（blight）或應對緊急社區需求。今年預估撥款為20萬1149美元，另加上前期未分配餘額9萬6139美元，共計29萬7288美元。

市府另編列3萬5000美元，作為「石綿與鉛含量檢測與清除計畫」預算，提供申請修繕貸款與補助的住戶，若其住所經檢測驗出有害物質，可獲經費辦理移除，避免潛在健康風險。

「青少年獎助金計畫」則編列1萬美元，補助18歲以下、符合資格的低收入家庭孩童，參與市府舉辦的課程與休閒活動。惟該計畫因近年申請人數減少，加上鄰近艾爾蒙地市（El Monte）提供免費課後照顧，使用率偏低。

更多「社區發展補助金計畫」申請詳情，請至https://www.templecityca.gov/615/Housing-Programs；「青少年獎助金計畫」則前往https://www.templecityca.gov/432/Financial-Assistance

