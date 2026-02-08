華裔人瑞110歲生日 五代子孫歡慶

我的頻道

記者楊青/諾紐瓦克報導
于斌樞機紀念安養院護士演奏古箏為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）
于斌樞機紀念安養院護士演奏古箏為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯華裔人瑞施冰娥（Bin-Er Shih）1月28日在洛杉磯縣紐瓦克市（Norwalk）于斌樞機紀念安養院歡度110歲生日。安養院數十位耆老和全體工作人員用歌聲、音樂、手工美食和新年年貨，為壽星精心打造一場別開生面的慶生會，施家兒女和五代30多位家人特別從全美各地來洛共襄盛舉，分享人瑞福氣，更感謝安養院工作人員14年如一日的照顧。

于斌樞機安養院數周來一片喜氣洋洋，30多位耆老當天穿上大紅旗袍；老壽星施冰娥更是一身大紅，壽冠閃爍，鶴髮童顔，對每一位的祝福回以點頭和微笑，對所有來賓的合影願望有求必應。

安養院院長胡坤說，這是安養院創辦近20年來的第一位110歲壽星，讓整個安養院蓬蓽生輝。她特別感謝安養院全體工作人員長年的辛勤付出，感謝壽星家屬對安養院工作的理解和支持。她表示，全方位的關愛，是老人長壽的秘訣。

「我爸爸媽媽1992年從臺北來洛杉磯定居，」年過八旬的施益夫是施奶奶的三兒子，「那時候我爸80歲，媽媽76」，這樣的年齡移民異國需要極大勇氣。施益夫說，他家四兄妹，因為兩個哥哥都安家美東地區，父母不很喜歡旅行，所以一到南加州就在這裡扎了根，母親在他家住了20年後，96歲時搬進了離他家20分鐘車程的于斌樞機安養院。

許多年長者在安養院的生命周期為三年左右，但施奶奶一住就是14年。「媽媽健康長壽，我相信基因是一個因素。」施益夫說，他覺得舒適的生活環境、無憂、長期得到很好的照顧，還有母親隨和、無爭的個性，都是她長壽的秘訣。和家人專程從新澤西來洛祝壽的施奶奶第四代孫子查理說，當他告訴老師們要請假去洛杉磯給110歲的曾祖奶奶祝壽時，老師們都驚到合不上嘴，「他們都沒有在現實中見過這麼長壽的人」。

施奶奶已退休的生化工程師二兒子施宏明特別寫了「慶生交響曲」為母親祝壽。他說，生活在全美各地的全部家人這次都請了假，停工停學來洛杉磯，光是他在新澤西的幾代家人，就來了10人。他說，來洛前，紐約和新澤西地區正巧遭遇幾十年破紀錄的暴風雪，沒想到飛機起飛前十多個小時雪過天晴，「連老天爺都為媽媽祝福」。

施冰娥登上世界日報2024優秀母親榜，照顧這位華人人瑞14年如一日的南加州于斌樞機紀念安養院與有榮焉。院長胡坤醫生和常年照顧她的護士魏娜都還記得，施奶奶剛入院時已96歲，但仍活動自如，她會一一記下所有照顧她人員的名字，每次對號入座，每次得到幫助後，她都會一鞠躬，說：「阿里嘎豆」（日語，謝謝你）。魏娜說，施奶奶經常贊美護士和護工「水噹噹（漂亮）」，讓大家如沐春風。

但老人的身體退化擋不住。原來能夠自己接電話的施奶奶，這些年已嚴重依賴輪椅，一日三餐需要工作人員抱上抱下，但大家一點不嫌麻煩，老人家每次用感激的話回報大家，讓全院上下的工作人員再苦再累也感覺特別開心。

「我們一直像對待自己的家人一樣對待她，給她溫暖和關懷。同時她的家人也給我們工作很大很大的支持」，胡坤說，施奶奶成為人瑞的軍功章上，應該有她家人的一份，她舉例說，逢年過節，施奶奶的家人都會寫支票，表達對安養院工作人員的感謝，讓大家非常感動。

疫情期間安養院為保障長者安全，關閉謝絕一切探視，但安養院每周一都會接到施奶奶三兒子送來的親筆信，颳風下雨從無例外。施奶奶拿著護士送來的信，反復閱讀，享受每一天。三年中，她沒有被關閉打倒，她在自己小小的房間裡自娛自樂，心裡全是家人的愛，雖然見不到孩子，但孩子的信，成了她度過漫漫疫期最大的精神支柱。

于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人...
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）
施家來自全美各地的家人爭相與老壽星合影留念，分享喜氣。（記者楊青╱攝影）
施家來自全美各地的家人爭相與老壽星合影留念，分享喜氣。（記者楊青╱攝影）
于斌樞機紀念安養院為洛杉磯華裔人瑞施冰娥舉辦110歲慶生會，老壽星來自全美各地3...
于斌樞機紀念安養院為洛杉磯華裔人瑞施冰娥舉辦110歲慶生會，老壽星來自全美各地30多位家人和安養院全體耆老及工作人員共襄盛舉，場面溫馨。（記者楊青╱攝影）
為110歲人瑞施冰娥老奶奶（二排中）慶生，老壽星來自全美各地數十位家人與于斌樞機...
為110歲人瑞施冰娥老奶奶（二排中）慶生，老壽星來自全美各地數十位家人與于斌樞機安養院的員工們歡樂合影。（記者楊青╱攝影）
施家來自全美各地的家人爭相與老壽星合影留念，分享喜氣。（記者楊青╱攝影）
施家來自全美各地的家人爭相與老壽星合影留念，分享喜氣。（記者楊青╱攝影）
于斌樞機紀念安養院為洛杉磯華裔人瑞施冰娥舉辦110歲慶生會，老壽星來自全美各地3...
于斌樞機紀念安養院為洛杉磯華裔人瑞施冰娥舉辦110歲慶生會，老壽星來自全美各地30多位家人和安養院全體耆老及工作人員共襄盛舉，場面溫馨。（記者楊青╱攝影）
安養院的耆老們在慶生會上演唱助興。（記者楊青╱攝影）
安養院的耆老們在慶生會上演唱助興。（記者楊青╱攝影）
洛杉磯華裔人瑞施冰娥日前在于斌樞機紀念安養院歡度110歲生日。（記者楊青╱攝影）
洛杉磯華裔人瑞施冰娥日前在于斌樞機紀念安養院歡度110歲生日。（記者楊青╱攝影）
于斌樞機紀念安養院為洛杉磯華裔人瑞施冰娥舉辦110歲慶生會，老壽星來自全美各地3...
于斌樞機紀念安養院為洛杉磯華裔人瑞施冰娥舉辦110歲慶生會，老壽星來自全美各地30多位家人和安養院全體耆老及工作人員共襄盛舉，場面溫馨。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯 新澤西 加州

