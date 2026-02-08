37屆世界亞裔小姐選美總決賽 同台選出亞裔夫人與小小姐

世界亞裔小姐選美大賽自創辦以來已成功舉辦37屆。圖為獲獎佳麗登台領獎。（主辦方提供）

第37屆世界亞裔 小姐選美大賽（Miss Asia International Pageant）總決賽暨第七屆亞洲電影節金鑽獎頒獎典禮日前在聖蓋博 舉辦，數百佳麗同場角逐，彰顯亞裔女性的美麗和才藝，且電影節上有一半獲獎影片來自中國，展現華語電影的發展。

活動由美國國際商會（AICC）授權與Art Hearts Fashion（AHF）等多方聯合主辦。世界亞裔小姐選美大賽自創辦以來，已成功舉辦37屆。2026年總決賽首次實現三大賽事同台呈現，不但選出世界亞裔小姐選美大賽全球總決賽前三名，同時誕生首屆世界亞裔夫人和世界亞裔小小姐的前三名。

世界亞裔小姐選美大賽全球總決賽冠軍是Yunjiao (Sissi) Wang、亞軍Grace Pan和季軍Cici Sappakittkuntorn。首屆世界亞裔小小姐國際大賽前三名分別是Chloe Tsai、Zoey Tsai和Wendy Cui。世界亞裔夫人國際大賽前三名由Clara Lobel、Annie Chen和Maria Gao獲得。