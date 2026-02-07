我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

LA奧運足球賽 新增全美6體育場館

編譯組／綜合報導
為籌備於洛杉磯舉行的2028奧運會，全美再有六個足球場館獲選承辦足球賽事。圖中的加州聖荷西體育館，是被選中的場館之一。（營運委員會LA28官網）
為籌備於洛杉磯舉行的2028奧運會，全美再有六個足球場館獲選承辦足球賽事。圖中的加州聖荷西體育館，是被選中的場館之一。（營運委員會LA28官網）

負責籌備2028年洛杉磯奧運會和帕運會的營運委員會LA28公布，全美各地將有六個的現行體育場館，加入主辦2028年洛杉磯奧運會和帕運會。

LA28的新聞稿表示，新增加入辦理奧運足球賽事的場館，將由承辦淘汰賽，直到最後的決賽在現有的玫瑰碗體育館（Rose Bowl Stadium）舉行為止。

男子金牌爭奪戰定於2028年7月28日舉行，女子金牌賽則在2028年7月29日舉行。另外，男子及女子足球賽事的賽程預計於今年4月公布。

LA28在新聞稿中稱：「LA28正在制訂比賽地點分布方案，使比賽能夠隨著各隊邁向晉級決賽的階段，賽事地點逐步由東向西推移，從而盡量減省出行的交通時間。」

根據LA28新聞稿內容，新加入承辦洛杉磯奧運足球賽事的六個場館名單如下：

‧紐約體育館（New York Stadium）：紐約州，興建中，計畫於2027年落成，是未來紐約城足球俱樂部隊的主場。

‧哥倫布體育館（Columbus Stadium）：俄亥俄州，為哥倫布機員隊的主場。

‧納許維爾體育館（Nashville Stadium）：田納西州，納許維爾足球俱樂部隊的主場。

‧聖路易體育館（St. Louis Stadium）：密蘇里州，聖路易城足球俱樂部隊的主場。

‧聖荷西體育館（San José Stadium）：加州，聖荷西地震隊和海灣足球俱樂部隊的主場。

聖地牙哥體育館（San Diego Stadium）：加州，聖地牙哥足球俱樂部隊、聖地牙哥海浪足球俱樂部隊，以及聖地牙哥州立大學隊的主場。

LA28體育賽事銷售主任弗格森（Shana Ferguson）表示，洛杉磯2028奧運會所有項目的門票抽籤已經進行，LA28呼籲全球足球迷立即登記，以取得2028奧運的門票，體驗歷史性時刻。

洛杉磯奧運 聖地牙哥 加州

上一則

365 Solar太陽能新年限時返現 最高達2500元

下一則

華夏獅子會40周年慶典 盼吸納新血

延伸閱讀

洛市最大中資爛尾樓 將迎轉機

洛市最大中資爛尾樓 將迎轉機
米蘭冬奧盛大開幕 瑪麗亞凱莉獻唱、范斯被噓

米蘭冬奧盛大開幕 瑪麗亞凱莉獻唱、范斯被噓
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
史上最值錢 今年冬奧獎牌比巴黎奧運貴兩到三倍

史上最值錢 今年冬奧獎牌比巴黎奧運貴兩到三倍
黃敏儀威利點考察全市首座足球場 2028奧運場地之一

黃敏儀威利點考察全市首座足球場 2028奧運場地之一
聖地牙哥竊車案減 越野車被盗仍最多

聖地牙哥竊車案減 越野車被盗仍最多

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買