LA奧運足球賽 新增全美6體育場館

為籌備於洛杉磯舉行的2028奧運會，全美再有六個足球場館獲選承辦足球賽事。圖中的加州聖荷西體育館，是被選中的場館之一。（營運委員會LA28官網）

負責籌備2028年洛杉磯奧運 會和帕運會的營運委員會LA28公布，全美各地將有六個的現行體育場館，加入主辦2028年洛杉磯奧運會和帕運會。

LA28的新聞稿表示，新增加入辦理奧運足球賽事的場館，將由承辦淘汰賽，直到最後的決賽在現有的玫瑰碗體育館（Rose Bowl Stadium）舉行為止。

男子金牌爭奪戰定於2028年7月28日舉行，女子金牌賽則在2028年7月29日舉行。另外，男子及女子足球賽事的賽程預計於今年4月公布。

LA28在新聞稿中稱：「LA28正在制訂比賽地點分布方案，使比賽能夠隨著各隊邁向晉級決賽的階段，賽事地點逐步由東向西推移，從而盡量減省出行的交通時間。」

根據LA28新聞稿內容，新加入承辦洛杉磯奧運足球賽事的六個場館名單如下：

‧紐約體育館（New York Stadium）：紐約州，興建中，計畫於2027年落成，是未來紐約城足球俱樂部隊的主場。

‧哥倫布體育館（Columbus Stadium）：俄亥俄州，為哥倫布機員隊的主場。

‧納許維爾體育館（Nashville Stadium）：田納西州，納許維爾足球俱樂部隊的主場。

‧聖路易體育館（St. Louis Stadium）：密蘇里州，聖路易城足球俱樂部隊的主場。

‧聖荷西體育館（San José Stadium）：加州 ，聖荷西地震隊和海灣足球俱樂部隊的主場。

‧聖地牙哥 體育館（San Diego Stadium）：加州，聖地牙哥足球俱樂部隊、聖地牙哥海浪足球俱樂部隊，以及聖地牙哥州立大學隊的主場。

LA28體育賽事銷售主任弗格森（Shana Ferguson）表示，洛杉磯2028奧運會所有項目的門票抽籤已經進行，LA28呼籲全球足球迷立即登記，以取得2028奧運的門票，體驗歷史性時刻。