我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

亞馬遜Fresh關閉22門市 轉向全食超市

編譯陳盈霖／綜合報導

ABC 10電視台報導，亞馬遜Amazon）計畫關閉旗下多間「亞馬遜生鮮」（Amazon Fresh）與無人便利商店Amazon Go實體店，將影響包括華裔社區在內的22間門市。該網路零售巨頭近日宣布這項決定，指出亞馬遜生鮮與Amazon Go實體門市的商業模式，未能滿足其在全國擴張的需求。

根據該公司資訊，部分亞馬遜生鮮與Amazon Go門市將改建為全食（Whole Foods）超市，未來幾年計畫開設100多家新的全食超市。這項宣布雖象徵亞馬遜雜貨零售策略的重大轉向，但該企業並未完全放棄實體門市布局。

亞馬遜在官網表示：「我們仍將持續以顧客為核心進行創新，發展一種能替顧客帶來獨特產品、價值與便利性的實體大型門市。未來幾年，我們計畫推出新的門市概念，相信這些概念將讓顧客感到期待。」

計畫關閉加州的門市括下列城市：喜瑞都、柑橘高地（Citrus Heights）、科洛那、恩西諾（Encino）、麋鹿林（Elk Grove）、芳塔那（Fontana）、芳泉谷（Fountain Valley）、富樂頓、漢庭頓灘（Huntington Beach）、爾灣、Ladera Heights、長堤、Moorpark、茉莉塔（Murrieta）、北好萊塢、北嶺、巴沙迪那、波威（Poway）、羅斯維爾（Roseville）、托倫斯、伍蘭岡（Woodland Hills）、厄普蘭市（Upland）等。

亞馬遜 Amazon 加州

上一則

365 Solar太陽能新年限時返現 最高達2500元

下一則

華夏獅子會40周年慶典 盼吸納新血

延伸閱讀

這款平價禦寒手套 還支援手機等觸控操作

這款平價禦寒手套 還支援手機等觸控操作
亞馬遜豪擲2000億拚AI建設 遠超預期…股價重摔10%

亞馬遜豪擲2000億拚AI建設 遠超預期…股價重摔10%
美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起
亞馬遜看好AI今年資本支出預計增逾50% 股價重挫

亞馬遜看好AI今年資本支出預計增逾50% 股價重挫
亞馬遜又裁員 灣區削減近800個職位

亞馬遜又裁員 灣區削減近800個職位
亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買