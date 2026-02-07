亞馬遜Fresh關閉22門市 轉向全食超市

ABC 10電視台報導，亞馬遜 （Amazon ）計畫關閉旗下多間「亞馬遜生鮮」（Amazon Fresh）與無人便利商店Amazon Go實體店，將影響包括華裔社區在內的22間門市。該網路零售巨頭近日宣布這項決定，指出亞馬遜生鮮與Amazon Go實體門市的商業模式，未能滿足其在全國擴張的需求。

根據該公司資訊，部分亞馬遜生鮮與Amazon Go門市將改建為全食（Whole Foods）超市，未來幾年計畫開設100多家新的全食超市。這項宣布雖象徵亞馬遜雜貨零售策略的重大轉向，但該企業並未完全放棄實體門市布局。

亞馬遜在官網表示：「我們仍將持續以顧客為核心進行創新，發展一種能替顧客帶來獨特產品、價值與便利性的實體大型門市。未來幾年，我們計畫推出新的門市概念，相信這些概念將讓顧客感到期待。」

計畫關閉加州 的門市括下列城市：喜瑞都、柑橘高地（Citrus Heights）、科洛那、恩西諾（Encino）、麋鹿林（Elk Grove）、芳塔那（Fontana）、芳泉谷（Fountain Valley）、富樂頓、漢庭頓灘（Huntington Beach）、爾灣、Ladera Heights、長堤、Moorpark、茉莉塔（Murrieta）、北好萊塢、北嶺、巴沙迪那、波威（Poway）、羅斯維爾（Roseville）、托倫斯、伍蘭岡（Woodland Hills）、厄普蘭市（Upland）等。