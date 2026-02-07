美國福建總商會春晚 200人同歡

美國福建總商會第一次舉辦福惠春晚，會長楊麗楨（左四）為商會榮譽主席頒發賀狀。她在致詞時表示，春晚希望打造商會文化品牌，凝聚會員力量。（記者張宏／攝影）

春節 已近，南加各僑團陸續舉辦春節慶祝活動，美國福建總商會日前在哈岡舉辦2026首屆福惠春晚，節目豐富多彩，匯集不同族裔表演節目，吸引200多嘉賓到場，大家一起慶祝中國新年。

美國福建總商會會長楊麗楨表示，這是商會第一次舉辦福惠春晚，希望打造商會文化品牌，凝聚會員力量。（記者張宏／攝影）

活動現場熱鬧非凡，會長楊麗楨表示，這是商會第一次舉辦福惠春晚，希望打造商會文化品牌，凝聚會員力量，為洛杉磯 社區帶來具有中國特色的春節聯歡活動。明年還會舉辦第二屆福惠春晚。

粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅（右二）作為加州主計長Malia Cohen代表為會長楊麗楨（左二）等頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

楊麗楨說，2025年是商會穩步發展、成果豐碩的一年，商會秉持團結各界、服務會員、促進交流、回饋社會宗旨，在文化交流、經貿合作與公益服務方面積極作為。包括去年2月8日參加廣東衛視主辦洛杉磯春晚，展示商會精神風貌，去年4月19日與8月9日舉辦第一屆和第二屆福惠商展，為中美企業搭建交流合作平台。同時還組織多場理事互訪與聚餐活動，增進會員聯繫與合作。

蒙市市長楊安立（左三）為商會主要成員頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

她說，商會在對外交流方面亦有成效，去年6月1日參加中加論壇，11月7日參與第21屆中美電影節「山海黔程·境界萬象」論壇。社區服務方面，商會於去年年初的洛杉磯野火期間迅速捐贈衣物與棉被，12月參加聯邦眾議員趙美心舉辦的節日玩具捐贈等公益活動，為兒童送上溫暖與關愛。同時舉辦法律與保險講座，提供會員及社區專業服務。

美國福建總商會24日晚在哈岡舉辦2026首屆福惠春晚，節目豐富多彩，吸引200多名嘉賓到場，大家一起慶祝中國新年。（記者張宏／攝影）

南僑總會長蔡成華、美華聯主席張勇、洛杉磯華埠 大聯盟主席馬樹榮和美國江蘇總商會會長徐曉峰、美國艾之星集團董事長郭嵐和粵港澳大灣區企業家總商會創會會長林達堅等被聘為商會榮譽主席。蒙市市長楊安立、核桃市副市長伍立倫、聖蓋博市議員吳程遠與丁言愉等出席並頒發賀狀。