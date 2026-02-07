我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

美國福建總商會春晚 200人同歡

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國福建總商會第一次舉辦福惠春晚，會長楊麗楨（左四）為商會榮譽主席頒發賀狀。她在致詞時表示，春晚希望打造商會文化品牌，凝聚會員力量。（記者張宏／攝影）
美國福建總商會第一次舉辦福惠春晚，會長楊麗楨（左四）為商會榮譽主席頒發賀狀。她在致詞時表示，春晚希望打造商會文化品牌，凝聚會員力量。（記者張宏／攝影）

春節已近，南加各僑團陸續舉辦春節慶祝活動，美國福建總商會日前在哈岡舉辦2026首屆福惠春晚，節目豐富多彩，匯集不同族裔表演節目，吸引200多嘉賓到場，大家一起慶祝中國新年。

美國福建總商會會長楊麗楨表示，這是商會第一次舉辦福惠春晚，希望打造商會文化品牌，...
美國福建總商會會長楊麗楨表示，這是商會第一次舉辦福惠春晚，希望打造商會文化品牌，凝聚會員力量。（記者張宏／攝影）

活動現場熱鬧非凡，會長楊麗楨表示，這是商會第一次舉辦福惠春晚，希望打造商會文化品牌，凝聚會員力量，為洛杉磯社區帶來具有中國特色的春節聯歡活動。明年還會舉辦第二屆福惠春晚。

粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅（右二）作為加州主計長Malia Cohen代...
粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅（右二）作為加州主計長Malia Cohen代表為會長楊麗楨（左二）等頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

楊麗楨說，2025年是商會穩步發展、成果豐碩的一年，商會秉持團結各界、服務會員、促進交流、回饋社會宗旨，在文化交流、經貿合作與公益服務方面積極作為。包括去年2月8日參加廣東衛視主辦洛杉磯春晚，展示商會精神風貌，去年4月19日與8月9日舉辦第一屆和第二屆福惠商展，為中美企業搭建交流合作平台。同時還組織多場理事互訪與聚餐活動，增進會員聯繫與合作。

蒙市市長楊安立（左三）為商會主要成員頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
蒙市市長楊安立（左三）為商會主要成員頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

她說，商會在對外交流方面亦有成效，去年6月1日參加中加論壇，11月7日參與第21屆中美電影節「山海黔程·境界萬象」論壇。社區服務方面，商會於去年年初的洛杉磯野火期間迅速捐贈衣物與棉被，12月參加聯邦眾議員趙美心舉辦的節日玩具捐贈等公益活動，為兒童送上溫暖與關愛。同時舉辦法律與保險講座，提供會員及社區專業服務。

美國福建總商會24日晚在哈岡舉辦2026首屆福惠春晚，節目豐富多彩，吸引200多...
美國福建總商會24日晚在哈岡舉辦2026首屆福惠春晚，節目豐富多彩，吸引200多名嘉賓到場，大家一起慶祝中國新年。（記者張宏／攝影）

南僑總會長蔡成華、美華聯主席張勇、洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮和美國江蘇總商會會長徐曉峰、美國艾之星集團董事長郭嵐和粵港澳大灣區企業家總商會創會會長林達堅等被聘為商會榮譽主席。蒙市市長楊安立、核桃市副市長伍立倫、聖蓋博市議員吳程遠與丁言愉等出席並頒發賀狀。

洛杉磯 春節 華埠

上一則

聖費南度谷祖孫 遭精神不穩鄰居刺傷

下一則

至少5州擬削減或取消房產稅 加州方向引關注

延伸閱讀

連續5年主持央視春晚…體育主持馬凡舒的華麗轉身 引發熱議

連續5年主持央視春晚…體育主持馬凡舒的華麗轉身 引發熱議
王一博春晚彩排轟動全網 「像孫悟空出山」

王一博春晚彩排轟動全網 「像孫悟空出山」
日本山梨縣訪問團 拜會聖市

日本山梨縣訪問團 拜會聖市
重慶總商會新春團拜 近200嘉賓共賀蛇年

重慶總商會新春團拜 近200嘉賓共賀蛇年
央視馬年春晚第3次聯排 劉濤、李現、蘇有朋都來了

央視馬年春晚第3次聯排 劉濤、李現、蘇有朋都來了
央視馬年春晚第3次大聯排 李現紅西裝搶鏡 劉濤也來了

央視馬年春晚第3次大聯排 李現紅西裝搶鏡 劉濤也來了

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買