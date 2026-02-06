逮捕嫌犯畫面瘋傳 掀ICE誤會風波

安那罕岡Classic Jewelers珠寶店，日前遭八名歹徒開車衝撞並闖入搶劫，盜走估價約75萬美元珠寶及一把手槍。（翻攝自Google街景圖）

ABC 7電視台報導，一名涉安那罕岡（Anaheim Hills）75萬美元珠寶店砸搶案的17歲嫌犯，日前在林伍德（Lynwood）遭便衣警察逮捕，過程中因警方以拳壓制，畫面曝光後在網路瘋傳，並引發民眾誤認為是聯邦移民 執法，掀起社群熱議與抗議聲浪。警方澄清，該少年除涉搶案，另有洛杉磯 縣重罪通緝紀錄，逮捕與聯邦移民執法無關。

這起逮捕行動發生於2月2日，地點位洛縣 林伍德市。從影片可見，該少年企圖劫車逃逸時，被便衣警員壓制並揮拳制服。現場不少目擊者誤認執法者為移民官員，情緒激動，高聲叫喊。事件影片迅速在社群媒體流傳，輿論關注隨之升溫。

安那罕警方表示，該少年是去年底發生在Classic Jewelers珠寶店的暴力砸搶案最後一名未逮捕嫌犯。案發當時，八名嫌犯駕駛休旅車（SUV）衝撞入珠寶店，迅速掃空多組珠寶展示櫃。店主Ramzy Tabello表示，他當時曾試圖自保並警告嫌犯他持有槍枝，未料手槍也被歹徒奪走。警方指出，歹徒犯案後分乘兩車逃跑，不久即在鄰近的富樂頓（Fullerton）發生兩起車禍，七人當場被捕，僅剩該少年潛逃。經過數周調查，便衣警員鎖定其行蹤，最終在林伍德將其逮捕，並在車內查獲一把手槍、一頂滑雪面罩與多項撬竊工具。

警方說明，逮捕行動曾試圖使用電擊槍制止對方，但無效後才採取強制手段。除本案外，少年還涉洛杉磯縣另一項重罪案件。安那罕警局強調，此次逮捕屬合法的地方執法行動，並非聯邦移民單位介入，呼籲民眾不要誤信網路謠言。警方重申，執法人員將持續努力，維護民眾生命財產安全。