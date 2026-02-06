聖地牙哥竊車案減 越野車被盗仍最多

儘管聖地牙哥地區整體汽車失竊案件呈下降趨勢，但警方仍發布警示，提醒民眾勿掉以輕心，因竊賊仍持續鎖定特定車款，尤其是卡車與越野型車輛。示意圖。(取自聖地牙哥市警局官網）

儘管聖地牙哥 地區整體汽車失竊案件呈下降趨勢，但是聖地牙哥縣警方近日仍發布警示，提醒民眾勿掉以輕心，因竊賊仍持續鎖定特定車款，尤其是卡車與越野型車輛。

據ABC 7電視新聞報導，根據聖地牙哥市警局統計，2025年全市共通報4261起汽車失竊案件，較2024年的5447起減少約22%。不過，警方指出，部分車型的失竊數量卻逆勢上升。

數據顯示，Toyota Tacoma失竊案件從2024年的35起，增加至2025年的64起；而2020年至2025年款的Jeep車型，失竊數也從上一年的93起，上升到2025年至今的146起。

聖地牙哥縣警偵探科特克（Stephen Kitcko）表示，竊賊活動遍及全縣，且多半選在夜間犯案。他指出：「白天也會發生，但許多案件集中在深夜時段。」

警方指出，竊賊並非鎖定豪華車款，而是偏好較為常見、且具備特定改裝或功能的車輛，包括Toyota、Tundra及各類越野車，配備升高套件、尾翼等越野改裝配備的車輛，以及採用按鍵啟動系統的車輛，更容易成為竊賊目標。

科特克表示，目前無法確認竊案是否由特定犯罪集團所為，他說：「涉及的人很多元，並沒有單一特定團體。」

另一方面，部分品牌的失竊案件則明顯下降。Hyundai 汽車失竊數從2024年的507起，降至2025年的304起；Kia汽車也從去年的445起，減少至315起。

警方呼籲民眾加強防盜措施，採取多層次保護，包括使用方向盤鎖、引擎蓋鎖與警報系統，並建議在車內隱密處安裝追蹤裝置，以提高尋回失竊車輛的機率。

一名未透露姓名警官指出，執法人員2025年曾觀察到一波竊車潮，近期數據顯示失竊案件有再度回升跡象，因此當局再度提醒民眾提高警覺，主動保護自身財產安全。