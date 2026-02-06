中華旗隊第5屆隊長 沈露茜接任
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華旗隊日前在洛杉磯舉行第五屆隊長交接儀式，現任隊長許宗由將旗幟交給新隊長沈露茜；同時，新一屆副隊長吳俊毅、秘書長林苡平任職。當天活動聚集眾多僑界人士，共同見證。
活動在蒙特利公園市舉辦，除新、舊隊長交接外，中華旗隊亦藉由聯誼餐會，促進各合作社團交流互動，並就新的一年相關活動進行意見交換與協調。
中華旗隊新任隊長沈露茜，六年前曾擔任過隊長，如今經過選舉，再次擔任隊長一職。她表示，這是「義不容辭」的使命，將努力守護中華民國，讓中華旗隊的精神，繼續在僑界及主流社會發光發熱。
對接下來的展望，沈露茜表示，中華旗隊這些年已與美軍建立互動關係，「這是民間外交的重要成果。」接任隊長後，她表示將繼續深化關係，讓中華旗隊在主流舞台展現影響力。此外，沈露茜還指出，中華旗隊成員雖不多，卻是各社團愛國活動的堅實後盾，撐起重要角色，希望今後能與社團建立更緊密聯繫。
長許宗由表示，六年前，從時任隊長沈露茜手中接下重任，如今將這份責任重新交回，「這樣的交接，不僅是職務更替，更是信任的延續與精神傳承。所有成員心中，都懷抱對中華民國的情懷與使命，用熱誠去實踐，一步一腳印向前走。」許宗由感謝中華旗隊創辦人陳耀華一路引領，感謝顧問張元松贊助支持。
活動中，中華旗隊播放歷史回顧影片，介紹旗隊自2002年開始，由大專聯合校友會發起，在陳耀華組織下完成國慶升旗任務；2004年，徵召中華民國預備軍官、黃埔親友加入；2013年聯合北一女及中山女高儀旗隊，一起組成「中華聯合旗隊」。多年來，中華旗隊參加眾多重要社區活動，整齊劃一的動作，是長時間反覆訓練累積的默契。
上一則
1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
下一則