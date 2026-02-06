羅蘭學區新年活動 電影人對談青少年

羅蘭學區教委主席陳正治（右一）、核桃市副市長伍立倫（右五）讚賞舞獅小朋友的表演。（記者啟鉻／攝影）

羅蘭岡華人 協會等多個單位日前舉辦慶祝2026農曆新年活動，活動邀請電影人與年輕學子座談，題目是「製片家與青少年-無話不談」（Filmmakers Talk for the Youth)。活動總策畫屈子雲（Sarah Qu）說，希望通過當天的講座、演示，指導年輕學子領會專業製作影片基本方法，在短視頻時代，能夠提高製作影片質量。

華協會長、羅蘭學區 現任教委會主席陳正治表示，以往每一年都會利用慶祝農曆新年機會，舉辦一場對青少年有影響力的社區活動。上一年邀請太平洋交響樂團演奏，今年是邀請好萊塢 電影製作人分享經歷和製作影片過程，能夠給社區年輕人在影片製作方面有個啟發，對影視表演領域有進一步認識，激發他們的興趣及藝術天分，未來成功的藝術家或許就有可能從今天的活動參與者中出現。

屈子雲是一位資深影視製片人，作品總播放量超過3億次。她也是本次活動主辦單位之一「精英影像藝術家協會」（EVA）的創始人。她表示，當天參與活動的以學生為主。現在社交媒體平台上，越來越多的年輕人喜歡看視頻，也願意拍視頻，但他們中很多人並未具備基礎拍攝及導演思維。希望透過這次活動，邀請電影人分享拍攝及幕後故事，同時在現場演示環節中，專業電影人會教大家怎樣使用基本方法，通過手機來拍攝紀錄生活。

本次活動邀請美國紀錄片協會主席Harrison Engle及紀錄片導演George Retales，還有歌手演員及作曲家孔令奇、電影作曲家張暘、好萊塢武術指導Master Lu等參與。期間，活動還有武術、京劇劍舞等表演。