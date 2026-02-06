我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

羅蘭學區新年活動 電影人對談青少年

記者啟鉻／羅蘭岡報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅蘭學區教委主席陳正治（右一）、核桃市副市長伍立倫（右五）讚賞舞獅小朋友的表演。（記者啟鉻／攝影）
羅蘭學區教委主席陳正治（右一）、核桃市副市長伍立倫（右五）讚賞舞獅小朋友的表演。（記者啟鉻／攝影）

羅蘭岡華人協會等多個單位日前舉辦慶祝2026農曆新年活動，活動邀請電影人與年輕學子座談，題目是「製片家與青少年-無話不談」（Filmmakers Talk for the Youth)。活動總策畫屈子雲（Sarah Qu）說，希望通過當天的講座、演示，指導年輕學子領會專業製作影片基本方法，在短視頻時代，能夠提高製作影片質量。

華協會長、羅蘭學區現任教委會主席陳正治表示，以往每一年都會利用慶祝農曆新年機會，舉辦一場對青少年有影響力的社區活動。上一年邀請太平洋交響樂團演奏，今年是邀請好萊塢電影製作人分享經歷和製作影片過程，能夠給社區年輕人在影片製作方面有個啟發，對影視表演領域有進一步認識，激發他們的興趣及藝術天分，未來成功的藝術家或許就有可能從今天的活動參與者中出現。

屈子雲是一位資深影視製片人，作品總播放量超過3億次。她也是本次活動主辦單位之一「精英影像藝術家協會」（EVA）的創始人。她表示，當天參與活動的以學生為主。現在社交媒體平台上，越來越多的年輕人喜歡看視頻，也願意拍視頻，但他們中很多人並未具備基礎拍攝及導演思維。希望透過這次活動，邀請電影人分享拍攝及幕後故事，同時在現場演示環節中，專業電影人會教大家怎樣使用基本方法，通過手機來拍攝紀錄生活。

本次活動邀請美國紀錄片協會主席Harrison Engle及紀錄片導演George Retales，還有歌手演員及作曲家孔令奇、電影作曲家張暘、好萊塢武術指導Master Lu等參與。期間，活動還有武術、京劇劍舞等表演。

好萊塢 學區 華人

上一則

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

下一則

聖地牙哥竊車案減 越野車被盗仍最多

延伸閱讀

黑道大老變影視大亨…吳敦捧紅林志穎、金城武 是賈靜雯乾爹

黑道大老變影視大亨…吳敦捧紅林志穎、金城武 是賈靜雯乾爹
金山教師若罷工 5萬學生安置成難題 學區總監這樣說

金山教師若罷工 5萬學生安置成難題 學區總監這樣說
灣區學區「反猶事件」頻傳 州政府認定未充分處理 介入調查

灣區學區「反猶事件」頻傳 州政府認定未充分處理 介入調查
費城特殊招生制或違憲 上訴法院發回重審

費城特殊招生制或違憲 上訴法院發回重審
馬世雲出席新春活動 與青年暢談影像教育

馬世雲出席新春活動 與青年暢談影像教育
40年首例 公立教師工會全數挺罷工

40年首例 公立教師工會全數挺罷工

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留