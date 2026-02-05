亞凱迪亞新任市長王愛琳、副市長鄭博仁 宣誓就職

王愛琳（Eileen Wang）3日晚宣誓就職亞凱迪亞市長。（蔣建良提供）

洛杉磯縣華人區亞凱迪亞 新任市長王愛琳（Eileen Wang）、副市長鄭博仁（Paul P. Cheng）3日宣誓就職。當晚200多人參與就職典禮，包括眾多民選官員、社區領袖、居民等，現場座無虛席。

3日晚舉行的亞市議會上，市長王愛琳、副市長鄭博仁正式宣誓就職。王愛琳講述自己作為在美奮鬥多年的移民，初到時懷揣夢想、努力紮根社區，並積極參與志願服務與公共事務的經歷，一路走來，始終心懷感恩與回饋。她指出，美國讓無數像她一樣的普通人擁有實現夢想的機會，並希望通過努力，幫助更多家庭創造未來，實現「美國夢」。

王愛琳表示，公共服務不僅是一份工作，更是責任與承諾。她將繼續以透明高效、務實負責的態度推動城市治理，傾聽民聲，守護社區安全，提升生活品質，讓亞市每個家庭安居樂業。「能夠為市民服務，是我一生最大的榮幸。」展望未來，她將持續專注加強公共安全、支持本地經濟、優化城市服務、提升居民福祉，並與社區攜手合作，共同守護亞市。

鄭博仁在就職發言中，強調公共安全與城市財政健康的重要性，並致力支持警消人員及退伍軍人。他指出城市賴以維系的四大基石分別是警消人員、教育委員會、市政員工和全體居民；同時闡述服務理念，強調善意與團結的重要性。「議會中，最重要的事情是保持善意。」鄭博仁在感言中分享他對公職的核心理解。

亞市政府獨立審計機構剛完成的2024至25財務審查報告顯示，該市以460萬美元的財政盈餘結束該財年，大幅超出預測。財政收入方面，銷售稅、財產稅、公用事業稅及酒店稅表 現穩健，加上投資收入及補助資金的增加，共同推動收入增長；支出方面，部分資本項目的常規進度調整、供應鏈 延遲以及低於預期的人員成本實現節餘。財務審查報告的出爐，消除一些人此前對該市財務的質疑。