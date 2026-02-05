店內出現蟲類或鼠類 洛縣市多家餐廳暫歇業

我的頻道

洛杉磯訊
洛縣衛生稽查人員自年初以來，已勒令關閉數十家餐廳與市場，其中多數原因是店內出現昆蟲或鼠類。（示意圖取自pexels）
據KTLA電視新聞報導，洛杉磯縣衛生稽查人員自2026年初以來，已勒令關閉數十家餐廳與市場，其中多數原因是店內出現蟲類或鼠類。在被勒令關閉整改的餐飲店名單中，也包含數個在華人區的餐廳或華資餐飲店。

縣衛生官員在稽查時，重點檢查食品溫度、食物處理流程、員工衛生、場所清潔狀況，以及是否有效防止害蟲入侵。大多數停業處分屬於暫時性，通常在業者改善相關問題後，數天內即可重新營業；但也有部分店家被無限期勒令停業。

以下為根據洛杉磯縣公共衛生局資料，自2026年1月1日以來被勒令停業的店家名單，包括部分亞洲風味餐廳或在華人聚居地區餐廳，其中部分餐廳經過整改後已經重新開業。

受影響的餐廳包括，聖蓋博市Factory Tea Bar和Liu Roast Fish」（已恢復營業），聖塔蒙尼卡的Lee's Chinese Fast Food（已恢復營業）、羅蘭岡Little Guys Hot Pot Inc（已恢復營業），洛杉磯Meizhou Dongpo，工業市New East Town Hot Pot Inc.， 蒙特利公園市Shinano（已恢復營業），洛杉磯Tan‑Cha，西柯汶那Tantawan Thai Kitchen（已恢復營業）等。

其它受勒令停業的餐廳和市場分布在商業市、貝爾弗勞華（Bellflower）、派拉蒙（Paramount）、柯汶那、鮑爾溫公園市等地。

